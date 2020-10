Konzert in Buer gefällt dem Publikum - trotz Schwächen

Gelsenkirchen. Das Alexandre Santos und Leonardo Barbosa Duo war in Buer zu Gast. Das Konzert beim Publikum an, trotz Schwächen. Eine Kurzkritik.

Die Warnung gab es direkt vor dem Konzert: Tanzen möge man doch bitte nicht zur Musik. In Corona-Zeiten sei das nun mal nicht erlaubt. Und wenn man Stimmen hört, die beim ersten Auftritt der beiden Brasilianer Alexandre Santos und Leonardo Barbosa in Buer dabei waren, vor ziemlich genau einem Jahr, in der „werkstatt“, dann wurde da fleißig geschwoft.

Aber im Herbst 2020 ist eben alles anders – und das diesjährige Konzert aus der kleinen „werkstatt“ deshalb auch doch ins um einiges größere „Lokal ohne Namen“ verlegt worden.

Gute Stimmung trotz fehlender Eleganz

Eine gute Entscheidung, denn es sind viele Interessierte gekommen. Brasilianische Musik ist ja auch populär. Und die zwei vom Zuckerhut haben genau die in ihrem Programm - Klassiker von Tom Jobim, Baden Powell, Vinicius de Moraes oder Jorge Ben bringt das Duo zum Besten. Möchte man es positiv formulieren, würde man sagen: mit einer eigenen Note. Weniger positiv betrachtet fehlt es irgendwie an der Leichtigkeit, Feinfühligkeit und Eleganz, die man mit Ohrwürmern wie dem berühmten „Girl from Ipanema“, oder der „Samba de uma nota só“ irgendwie doch verbindet.

Gitarrist Alexandre Santos entpuppt sich zu den Schlagzeugrhythmen seines Partners Leonardo Barbosa als eher rauer Sänger. Dem Publikum aber gefällt es. Auch als das Duo musikalisch für ein paar Stücke Richtung Karibik abbiegt. „What a wonderful world“ im Reggae-Rhythmus, das macht ja auch durchaus Spaß.

