Kontrollen in Gelsenkirchen: Mehrere Fahrer alkoholisiert

Gelsenkirchen. Die Polizei hat in Gelsenkirchen zwei Autofahrer angehalten. Atemalkoholtests waren positiv. Bei einem Mann saß die Familie mit im Fahrzeug.

Am vergangenen Wochenende hat die Gelsenkirchener Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die ohne Fahrerlaubnis am Steuer saßen oder unter dem Einfluss von Alkohol unter Drogen gefahren sind. Das teilte die Behörde am Montagmorgen mit.

So hielten Beamte unter anderem am Sonntag (18. April) einen 28-jährigen Mann nach einem Zeugenhinweis auf der Nienhausenstraße in der Feldmark an. Er hatte abends aufgrund seiner Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Freiwillig wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der ein positives Ergebnis hatte.

Neben dem Mann befanden sich zudem seine Frau und zwei Kinder im Alter von fünf und acht Jahren im Auto. Auf der Wache wurde der 28-Jährige später vorläufig festgenommen – er hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und konnte die aus diesem Grund geforderte Sicherheitsleistung vor Ort nicht erbringen.

Gelsenkirchen: Cannabis- und Alkoholgeruch im Auto

Am Samstag hielten Polizisten derweil um 10.20 Uhr einen Toyota auf der Bergmannstraße an. Die Beifahrerin hatte sich nicht angeschnallt. Die Beamten nahmen bei der Kontrolle den Geruch von Cannabis und Alkohol im Fahrzeug wahr. Die Beifahrerin händigte den Polizisten einen Joint aus, der Fahrer führte einen Atemalkoholtest durch. Auch dieser war positiv.

Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gestellt. Er befindet sich in der Probezeit und darf nur absolut nüchtern Auto fahren. Die Beifahrerin muss sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Gurtverstoßes verantworten, so die Polizei.