Kontrollen: Diese Verstöße decken Gelsenkirchener Prüfer auf

Gelsenkirchen. Ins Visier von Polizei, Zoll und Stadt sind Gelsenkirchener Kfz-Betriebe geraten. Was die Prüfer an Verstößen aufgedeckt haben.

Bei Kontrollen von Kfz-Betrieben haben die Gelsenkirchener Prüfer von Zoll, Polizei und Stadt zahlreiche Verstöße festgestellt. Das Spektrum reicht von illegaler Abfallentsorgung über fehlende Preisauszeichnung bis hin zu illegaler Beschäftigung, also Schwarzarbeit.

Vorwurf: illegale Abfallentsorgung, fehlende Preise, Schwarzarbeit in Gelsenkirchen

In einem Fall wird gegen einen Gewerbetreibenden ein Verfahren eingeleitet, weil die Erwerbstätigkeit einer Person nicht gemeldet wurde. Weitere Überprüfungen gegen den Gewerbetreibenden werden derzeit noch geprüft. In zwei Fällen erfolgte eine Meldung an die Handwerkskammer. Es besteht der Verdacht des Verstoßes gegen die erforderliche Meisterpflicht.

Einem Gewerbetreibenden droht eine Ordnungsverfügung wegen fehlerhafter Lagerung von Öl und Abfällen. Gegen einen weiteren Betrieb wird ein ordnungsrechtliches Verfahren aufgrund fehlerhafter Lagerung wassergefährdender Stoffe angestoßen. Zudem wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen illegaler Abfallentsorgung eingeleitet.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Zöllner notierten einen Meldeverstoß. Daneben wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Beschäftigung eines Ausländers, der nicht im Besitz einer Arbeitsgenehmigung ist, eingeleitet. Hier wird außerdem ein Verfahren gegen den Arbeitnehmer eingeleitet.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen