Kontrolle in Gelsenkirchen: Polizei vollstreckt Haftbefehle

Gelsenkirchen-Rotthausen/-Schalke. Treffer für die Polizei Gelsenkirchen: Verkehrskontrollen förderten drei offene Haftbefehle zutage. Wie die Betroffenen dem Gefängnis entgingen.

Drei Haftbefehle vollstreckt haben Beamte der Polizei Gelsenkirchen. Beim Abgleich der persönlichen Daten während Verkehrskontrollen in den Stadtteilen Rotthausen und Schalke sind die Beamten auf die noch offenen Haftbefehle gestoßen.

Haftbefehl gegen Gelsenkirchener wegen Betrugs – Familien bezahlt Geldstrafe

Dabei hatten die Beamten zunächst gegen 19.10 Uhr am Mittwoch, 9. August, einen 26-Jährigen an der Bromberger Straße in Rotthausen angehalten. Gegen den Gelsenkirchener lag ein offener Haftbefehl wegen Betrugs vor. Der 26-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, bezahlte die ersatzweise geforderte Geldstrafe und konnte die Wache anschließend wieder verlassen.

Zwei weitere Haftbefehle vollstreckten die Einsatzkräfte am Donnerstag, 10. August, in Schalke. An der Grillostraße hatten Polizisten gegen 0.30 Uhr ein Auto gestoppt und den Fahrer sowie seinen 26-jährigen Beifahrer kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass gegen den 26-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland zwei Haftbefehle wegen Diebstahls vorlagen. Familienmitglieder beglichen hier die ebenfalls ersatzweise geforderten Geldstrafen, so dass er wieder auf freien Fuß kam.

