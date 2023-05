Kontrolle in Gelsenkirchen: Beamte decken viele Verstöße auf

Gemeinsame Kontrolle von Stadt und Behörden: Die Einsatzkräfte deckten in Gelsenkirchen erneut viele Verstöße auf – von Schwarzarbeit bis hin zu illegalem Glücksspiel.

Gelsenkirchen. Großkontrolle im Gelsenkirchener Stadtsüden: Schwarzarbeit, mangelnde Hygiene, illegales Glücksspiel – und was die Einsatzkräfte noch entdeckten.

Schwarzarbeit, illegales Glücksspiel und nicht ordnungsgemäß gekühlte Lebensmittel: Bei einer der so genannten GeOS-Kontrollaktionen (Gemeinsam für Ordnung und Sicherheit) sind am Sonntag, 7. Mai, drei Gaststätten, ein Vereinsheim und ein Kiosk kontrolliert worden. Dabei stellten die Einsatzkräfte einige Verstöße unterschiedlichster Art fest.

Bei den Kontrollen seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes, der Lebensmittelüberwachung der Stadt Gelsenkirchen, des Hauptzollamtes Dortmund/Abteilung Schwarzarbeit sowie Beamte der Polizei Gelsenkirchen im Stadtsüden unterwegs gewesen, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

In zwei Gaststätten besteht der Verdacht auf illegales Glücksspiel: Die Polizei Gelsenkirchen stellte insgesamt drei Geräte sicher und fertigte Strafanzeigen. Dahinter könnte eine manipulierte Software stecken. Laut Spielverordnung darf innerhalb einer Stunde kein Gewinn über 400 Euro oder ein Verlust von 60 Euro gemacht werden.

In drei Gelsenkirchener Gaststätten wurden Lebensmittel nicht richtig gekühlt

Bei allen drei kontrollierten Gaststätten mangelte es an Sauberkeit und Hygiene: Der komplette Boden war klebrig, Lebensmittel wurden nicht richtig gekühlt. In einer Gaststätte war der Boden locker. In den Gaststätten beschlagnahmten die Einsatzkräfte außerdem insgesamt 752 Getränke – sie trugen nicht das verpflichtende Pfandsiegel. Die Betreiberin oder der Betreiber dürfen die Getränke nun nicht mehr verkaufen, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Was entdeckten die Einsatzkräfte noch? Ein Arbeiter war nicht angemeldet, auch in einer anderen Gaststätte besteht der Verdacht auf Schwarzarbeit. Darüber hinaus fanden die Kräfte sechs Schachteln unversteuerter Zigaretten und zehn Dosen Kaffee. Nichtraucher- und Jugendschutzhinweise fehlten, eine verpflichtende Preisauszeichnung ebenso.

Mit einer mündlichen Verwarnung kam der Besitzer des Vereinsheims davon: Dort wurde das Essen nämlich nicht in der Küche, sondern auf unsauberen Theken zubereitet.

Zwei Betreiber filmten verbotenerweise den öffentlichen Raum. Dem Kiosk-Besitzer fehlte eine Genehmigung für zwei Werbeschilder, die er vor seinem Geschäft aufgestellt hatte. Auch im Umfeld der Kontrollen kam es zu einem Verstoß: Einem Fahrzeug fehlte die Feinstaubplakette.

