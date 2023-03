Kontrolle im Stadtsüden: Beamte schließen Supermarkt sofort

Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes waren bei der Kontrolle am Mittwoch im Gelsenkirchener Stadtsüden beteiligt.

Gelsenkirchen. Bei einer Großkontrolle im Gelsenkirchener Stadtsüden überprüften die Einsatzkräfte auch vier Lebensmittelläden. Einen schlossen sie sofort.

Bei einer sogenannten „GeOS-Aktion“ (Gemeinsam für Sicherheit und Ordnung) wurden laut Stadt am vergangenen Mittwoch, 22. März, zwei Friseure und vier Lebensmittelhändler im Stadtsüden kontrolliert – und dabei auch einige Verstöße festgestellt. Einer der Supermärkte musste sogar sofort schließen. Und es gab eine Festnahme.

Bei besagten „GeOS-Aktionen“ gehen stets Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes, der Lebensmittelüberwachung und der Gewerbeaufsicht der Stadt Gelsenkirchen gemeinsam mit der Polizei zu Werke. Zunächst waren die beiden Friseurläden an der Reihe. Einer wies keinerlei Verstöße auf. Beim zweiten fehlte auf einigen Haarpflegeprodukten die verpflichtende deutsche Kennzeichnung. Es wurde ein Verfahren eingeleitet.

Kühlschrank wies nicht die vorgeschriebene Temperatur auf

Bei den Supermärkten gab es gleich mehrere Verstöße: Ein Supermarkt wurde sofort geschlossen, weil Produkte, die gekühlt werden müssen, nicht sachgerecht gelagert waren. Statt der vorgeschriebenen minus 18 Grad, lag die Kühlschranktemperatur nur bei minus einem Grad. Viele Produkte waren deshalb bereits aufgetaut.

Bei insgesamt drei Supermärkten fehlten die in Deutschland verpflichtenden Pfandsiegel auf Getränken. Zwei Händlern drohen wegen der großen Menge pfandloser Getränke nun sogar Bußgeldverfahren. Der dritte wurde aufgrund einer geringen Menge nur mündlich verwarnt. Ein Mann wurde in einem Lebensmittelladen sofort festgenommen, weil er per Haftbefehl gesucht wurde.

Autofahrer hatte sein Kind auf dem Rücksitz nicht angeschnallt

Im Umfeld wurden weitere Kontrollen durchgeführt: Ein Autofahrer wollte mit einem abgelaufenen Saisonkennzeichen am Wagen losfahren, zudem hatte er sein Kind auf dem Rücksitz nicht angeschnallt. Die Einsatzkräfte der Polizei erstatteten Anzeige.

