Passanten mit gefüllten Einkaufstaschen: Das Konjunkturpaket des Bundes findet in Gelsenkirchen viel Zustimmung.

Konjunkturprogramm Konjunkturpaket stößt in Gelsenkirchen auf viel Zustimmung

Gelsenkirchen. Auf viel Zustimmung stößt das verabschiedete Konjunkturpaket in Gelsenkirchen. Es gibt auch Kritik. Die Reaktionen.

Die Reaktionen auf das vom Bund auf den Weg gebrachte Konjunkturprogramm in Höhe von 130 Milliarden Euro finden in Gelsenkirchen viel Zustimmung. Aber auch Kritik wird laut. Während die hiesige CDU in dem Konjunkturpaket eine immense Hilfe sieht, sprechen die Bündnisgrünen von Licht und Schatten. Die Verwaltung betrachtet die Lösung als „guten Kompromiss“. Wie den Grünen bereitet der Stadt und der SPD die ausgebliebene Altschuldenregelung über den Bund Sorgen. Die Reaktionen.

Oberbürgermeister Frank Baranowski (SPD) begrüßte die Ankündigung, dass der Bund 75 Prozent der Kosten für die Unterkunft für Empfänger von Arbeitslosengeld II (dauerhaft) übernehmen und für einen Ausgleich der weggebrochenen Gewerbesteuereinnahmen sorgen will. „Das war eine gute und richtige Entscheidung, die jetzt hoffentlich im weiteren Verfahren auch so umgesetzt wird“, sagte Baranowski.

Welge: Konjunkturpaket sichert Handlungsfähigkeit der Stadt

Kämmerin und OB-Kandidatin Karin Welge (SPD), die jüngst einen hohen zweistelligen Millionenbetrag an die Bezirksregierung Münster als Defizit melden musste, sieht angesichts des Konjunkturpaktes wieder Licht am Ende des Tunnels: „Wir bewegen uns nach ersten überschlägigen Berechnungen wieder in Richtung des angestrebten Haushaltsausgleichs.“ Das führe dazu, dass auch die die kommunale Handlungsfähigkeit Gelsenkirchens gesichert werde.

Karin Welge (SPD), Kämmerin und OB-Kandidatin. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Welges Parteikollege und Bundestagsabgeordneter Markus Töns hob den Familienbonus von 300 Euro pro Kind und weitere Investitionen in den Ausbau von Betreuungsplätzen in Kitas und Ganztagsschulen hervor. Beide kommen zum Schluss, dass „das beschlossene Programm nicht nur einzelnen Branchen hilft, sondern allen Menschen, Familien und Gewerbetreibenden – ein echter Investitionsschub“.

Der Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen Peter Tertocha freute sich, dass die „Prämie für Autos mit Verbrennungsmotoren“ fallengelassen worden ist. Tertocha sah in der Kostenübernahme für Unterkunft ein „positives Signal“, bemängelte im Gegenzug aber, dass Hilfen „für Privatpersonen, Solo-Selbstständige oder auch eine Zuschlag bei den Hartz IV-Regelsätzen außen vor geblieben sind“.

Tertocha: Steuerabsenkung könnte versteckte Preiserhöhungen zur Folge haben

Die befristete Mehrwertsteuerabsenkung löste bei den Bündnisgrünen laut Tertocha „zwiespältige Gefühle“ aus. Sie befürchten versteckte Preiserhöhungen und haben Sorge, dass die Konjunkturdelle nur in die nahe Zukunft verschoben wird. SPD-Politikerin Karin Welge bei dem Punkt „die Unternehmen in der Pflicht, die Mehrwertsteuersenkung nicht als Gewinn einzustreichen, sondern an die Verbraucher weiterzugeben“.

Peter Tertocha (Bündnisgrüne), Fraktionsvorsitzender. Foto: Thomas Schmidtke / FUNKE Foto Services

Grüne und Stadtverwaltung sind enttäuscht von der Blockade beim Thema Altschuldenübernahme. Oberbürgermeister Frank Baranowski: „Hier sehe ich Ministerpräsident Armin Laschet in der Pflicht. Die Bundesregierung hat das Thema an die Länder überwiesen, deshalb heißt es jetzt: Herr Laschet, übernehmen Sie!“ Tertocha: „Gerade jetzt in der Niedrigzinsphase wäre es hilfreich gewesen, einen Altschuldenfonds aufzulegen. Leider ist das ausgeblieben. Wenn die Zinsen wieder steigen, kann das den verschuldeten Kommunen böse auf die Füße fallen. Ein enormes Risiko für Gelsenkirchen.“

IHK zum Konjunkturpaket: Viele richtige Maßnahmen Die IHK Nord Westfalen rechnet damit, dass das Konjunkturpaket seine Wirkung entfaltet. IHK-Präsident Benedikt Hüffer: „Die Bundesregierung hat sich richtig ins Zeug gelegt. Wird das alles tatsächlich so umgesetzt, werden wir ein anderes, moderneres, agileres und innovativeres Land werden.“ Hüffers Einschätzung nach könne das in zehn Jahren gelingen, wenn dieser Plan wirklich verfolgt und umgesetzt werde. „Die wirtschaftlichen Effekte dürften erheblich sein.“ Der IHK-Präsident richtete einen Appell an die Verbraucher, den erweiterten Spielraum im Portemonnaie insbesondere zur Sicherung des Einzelhandels und der Gastronomie vor Ort einzusetzen. „Ohne Geschäfte und Restaurants verlieren unsere Städte und Gemeinden an Attraktivität. Attraktive Ortszentren aber sind entscheidend für die Anziehungskraft als Wirtschaftsstandort insgesamt und damit ein wichtiger Faktor im Wettbewerb der Regionen um Fachkräfte und Unternehmen.“

Haertel: Auf das Land zugehen beim Thema Altschulden

Ähnlich äußerte sich Klaus Haertel, Fraktionsvorsitzender der SPD. „Das Konjunkturpaket als Ganzes ist ein beachtlicher Erfolg der Großen Koalition. Uns wäre eine volle Übernahme der Kosten für die Unterkunft natürlich lieber gewesen, 75 Prozent sind aber eine deutliche Verbesserung.“ Mit Blick auf die Altschuldenproblematik sagte Haertel, dass man jetzt auf die Landesregierung zugehen und schauen müsse, ob derartige Hilfen wie in anderen Bundesländern (etwa Hessen, Niedersachsen, Bremen) möglich sind. Diese Länder tilgen bereits Schulden von Kommunen. Der Fraktionsvorsitzende befürchtet, dass eine Zinsanhebung die Haushaltsplanungen von Gelsenkirchen wieder zunichte machen könnte.

Kurth: Konjunkturpaket „wird uns in Gelsenkirchen immens helfen“

Der CDU-Kreisvorsitzende Sascha Kurth ist überzeugt, dass das Konjunkturpaket „uns in Gelsenkirchen immens helfen wird“. Die unionsgeführte Bundesregierung habe mit dem Konjunkturpaket einen wichtigen Schritt getan, um die Folgen der Corona-Krise auf unser Land und ganz konkret für die Kommunen abzumildern. Die befristete Absenkung des Mehrwertsteuersatzes und der EEG-Umlage helfe allen Bürgern, der höhere Anteil an den Unterkunftskosten, der Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle und die Aufstockung der Regionalisierungsmittel zur Stützung des ÖPNV griffen seiner Auffassung nach insbesondere die Stadt unter die Arme.

Sascha Kurth (CDU), Kreisvorsitzender. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Parteikollege und Bundestagsabgeordneter Oliver Wittke war „hellauf begeistert“. Das Konjunkturpaket sei eine gute Mischung aus Stimulation privater Nachfrage, Unterstützung besonders betroffener Branchen und Investitionen in Zukunftstechnologien und Infrastruktur. Wittke zufolge müssen nach der Kostenübernahme für die Unterkunft noch Kostenübernahmen im Bereich der Flüchtlinge sowie der Behindertenintegration folgen. „Danach kann man dann auch über eine Übernahme der Altschulden reden. Im umgekehrten Fall wäre eine Stadt wie Gelsenkirchen binnen kürzester Zeit wieder in den roten Zahlen.“