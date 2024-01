„Kommunales Kino“ in Gelsenkirchen mit Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio stellte seinen jüngsten Film „Killers of the Flower Moon“ im Mai 2023 auch bei den 76. Internationalen Filmfestspielen in Cannes vor.

Gelsenkirchen Das „Kommunale Kino“ in Gelsenkirchen zeigt in dieser Spielwoche auch den jüngsten Streifen mit Hollywood-Superstar Leonardo DiCaprio.

Wenn Martin Scorsese ruft, dann eilen selbst die absoluten Top-Stars der Filmbranche in Siebenmeilenstiefeln herbei. So war es auch beim Drama „Killers of the Flower Moon“, das der Oscar-dekorierte Regie-Altmeister im Auftrag eines Streamingdienstes inszeniert und im vergangenen Jahr in die deutschen Filmtheater gebracht hatte. Das „Kommunale Kino“ (KoKi) zeigt diese dreieinhalbstündige Produktion mit Leonardo DiCaprio und Robert de Niro in den Hauptrollen nun noch einmal in der Gelsenkirchener „Schauburg“.

Erzählt wird in dieser True-Crime-Story, die im US-Bundesstaat Oklahoma der 20er Jahre spielt, die wahre Geschichte der Osage und wie sie durch das Entdecken von riesigen Ölvorkommen plötzlich zu unermesslichem Reichtum gelangten. Dieser finanzielle Erfolg der indigen Bevölkerung führte aber zu viel Neid und Missgunst bei den weißen Siedlern, die dort sesshaft geworden waren. Plötzlich häuften sich dann seltsame Todesfälle innerhalb des Osage-Stamms. Und als Erben standen fast immer die weißen Männer da. Als immer mehr Ur-Einwohner sterben, nimmt endlich das FBI seine Ermittlungen auf. Zu sehen ist dieser fesselnde, erschütternde, aber etwas zu lang geratene Film am Dienstag, 9. Januar, um 19.30 Uhr in der „Schauburg“ an der Horster Straße in Buer.

Frederick Lau und Nora Tschirner sind ebenfalls im „Kommunalen Kino“ zu sehen

Zweiter KoKi-Film in dieser Spielwoche ist „One for the Road“. Die Tragikomödie mit Frederick Lau und Nora Tschirner in den Hauptrollen zeigt die Schattenseiten eines missbräuchlichen Alkoholkonsums schonungslos auf, vergisst bei allen Abgründen dieses wichtigen Themas aber auch nicht, zumindest an einigen Stellen auf die nötige Prise Humor zu setzen. In der „Schauburg“: So. 12.45 sowie Mo. 17.30 und 20 Uhr.

Karten kosten einheitlich sechs Euro und sind an der Abendkasse oder im Netz erhältlich unter: www.schauburg-gelsenkirchen.de.

