Kolpinghaus in Gelsenkirchen-Buer: Das plant der neue Wirt

Gelsenkirchen-Buer. Das Kolpinghaus in Gelsenkirchen-Buer hat ab der kommenden Woche wieder geöffnet. Nach zwei Monaten Pause übernimmt ein neuer Inhaber.

Als sich Ende des vergangenen Jahres die Türen des Kolpinghauses in Gelsenkirchen-Buer schlossen, weil die bisherige Inhaberfamilie in den Ruhestand ging, da gab es nicht wenige, die einen weiteren Leerstand in der Buerschen City befürchteten. Zum Glück sollten sie nicht Recht behalten: Ab Dienstag öffnet das beliebte Restaurant wieder.

„Das Telefon stand nicht still“, sagt Igor Katic. Der 46-jährige gebürtige Kroate, der seit 2011 in Deutschland lebt, ist der neue Inhaber des Kolpinghauses – genau gesagt des Restaurants „Adriastube“ –, und er hat schon mitbekommen, wie beliebt der Betrieb in Buer ist. „Die Leute haben angerufen und wollten Tische reservieren“, berichtet er. Bislang musste er sie noch vertrösten, ab dem 28. Februar geht der Restaurantbetrieb aber weiter.

So viel Platz bietet das Restaurant in Gelsenkirchen-Buer

Das Kolpinghaus ist eine Institution in Buer – schon aufgrund seiner baulichen Gegebenheiten. Anstatt eines großen Gastraumes verteilt sich das Restaurant auf mehrere Räume, von der „kleinen Stube“ bis zum „großen Saal“ gibt es drei unterschiedlich große Räume, insgesamt 140 Gäste finden Platz. So kann man hier mit der engen oder erweiterten Familie feiern, Vereins- und Vorstandssitzungen abhalten, ohne dass man gestört wurde oder anderen Gästen in die Quere kam. Und dafür wurde das Restaurant in den vergangenen Jahren auch oft und gerne genutzt.

Betrieben beziehungsweise gepachtet wurde es bis Ende Dezember von der Familie Protuder: Vater Tomislav stand in der Küche, Mutter Slavica hinter der Theke, auch die erwachsenen Kinder halfen mit. Anfang 2023 hatten die Protuders aber beschlossen, sich aus dem Restaurantgeschäft zurückzuziehen, Tomislav war da bereits 70 Jahre alt.

Kolpinghaus in Gelsenkirchen-Buer: Das ist neu auf der Speisekarte

Besitzer des Hauses ist – der Name lässt es vermuten – die Kolpingfamilie Buer. Bei der Suche nach einem Nachfolger für die Protuders wurde man bei Igor Katic fündig. Dessen Cousine hatte schon im Kolpinghaus gearbeitet. Auch Katic ist gelernter Gastronom, gemeinsam führe die beiden jetzt den Betrieb weiter. Viel ändern werde sich allerdings nichts, bestätigt er. „Wir haben ein paar neue Gerichte auf der Karte, unter anderem auch vegetarische und vegane Speisen“, sagt er. Der Stil des Restaurants werde aber gleich bleiben.

Geöffnet hat das Kolpinghaus an der Hagenstraße 11 täglich außer montags von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr.

