Verkehrsunfall Kollision an Kreuzung: Eine Leichtverletzte in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Bei einem Unfall im Gelsenkirchener Süden ist eine Autofahrerin aus Herne verletzt worden. Zwei Autos waren nach dem Crash nicht mehr fahrbereit.

Einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person am Sonntag, 14. Februar, meldet die Polizei Gelsenkirchen.

Bei dem Unfall am Sonntag im Stadtteil Bulmke-Hüllen wurde eine Frau (22) aus Herne verletzt. Ein 21-jähriger Gelsenkirchener war um 13.40 Uhr mit seinem Opel die Hohenzollernstraße in Richtung Ückendorf unterwegs. Beim Überqueren der Florastraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Kia-Fahrer aus Gelsenkirchen, der auf der Florastraße in Richtung Herne fuhr.

Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzte sich die Beifahrerin des Opel-Fahrers leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.