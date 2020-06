Kohleausstieg: Gelsenkirchen setzt auf Wasserstoff-Förderung

Gelsenkirchen bringt mit seinem Kraftwerk und der Raffinerie in Scholven die besten Voraussetzungen für den Ausbau morderner Wasserstoff-Technologie mit.

Gelsenkirchen. Stadt will auf eine Förderung der Wasserstoff-Technologie setzen. Als Raffinerie-Standort hat Gelsenkirchen beste Voraussetzungen für den Ausbau.

Wasserstoff statt Kohle: So könnte die ausgegebene Maxime für die Zukunft des Gelsenkirchener Industriestandortes heißen. Doch auch hier kann sich der Wandel, der Ausstieg aus der Kohle, nicht ohne Geld vollziehen: Eine millionenschwere Unterstützung soll den vom Kohleausstieg betroffen Kommunen mit den Jahren neue Perspektiven eröffnen. Den Ausstieg begleiten soll der Strategische Beirat des Fünf-Punkte-Programms. Jetzt kam er zu seiner Auftaktsitzung im Düsseldorfer NRW-Wirtschaftsministerium zusammen, mit dabei auch Oberbürgermeister Frank Baranowski.

Gelsenkirchen: Förderung der Wasserstofftechnologie wird eine große Rolle spielen

„Da wird noch viel Arbeit und Abstimmung im Detail nötig sein, aber sicher ist: Wir werden gut vorbereitet sein. Sobald das Programm an den Start geht und klar ist, wann und wie Mittel abgerufen werden können, wird Gelsenkirchen sich mit innovativen Konzepten darum bemühen", versprach Oberbürgermeister Frank Baranowski. Er hat während des Auftaktes bereits die Mobilisierung der Steinkohlenkraftwerksfläche Gelsenkirchen-Scholven eingebracht.

"Dabei werde vor allem das Thema Wasserstoff und die Förderung der Wasserstofftechnologie an diesem Standort mit starker Vernetzung ins nördliche Ruhrgebiet eine große Rolle spielen", so Baranowski weiter. Gerade mit Blick auf Entwicklungsimpulse des Industriestandortes mit Kraftwerk und Raffinerie liege darin großes Potenzial.

Standort Gelsenkirchen bringt beste Voraussetzungen für Ausbau der Wasserstoff-Technologie mit

Gelsenkirchens Wirtschaftsförderungsdezernent Dr. Christopher Schmitt betont: „Als einer der größten Raffinerie-Standorte Europas inmitten eines weiträumigen industriellen Verbundsystems bringt der Standort Gelsenkirchen die besten Voraussetzungen für den Ausbau moderner Wasserstoff-Technologie mit. Hier gibt es den Bedarf und hier gibt es Flächenpotenzial, beides im großindustriellen Maßstab. Umgekehrt ist die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Absicherung unseres industriellen Kerns.“





Der Strategische Beirat soll Leitlinien für die Gestaltung des Strukturwandels an den fünf Standorten von Steinkohlekraftwerken formulieren und ihre Umsetzung eng begleiten. Gesucht sind wirksame Förderprojekte für die Stärkung von Innovation, Wertschöpfung und Beschäftigung. Sie werden in einem weiteren Arbeitsgremium, dem Strukturstärkungsrat, näher qualifiziert.

Landesregierung rechnet mit ersten Förderungen in der ersten Hälfte von 2021

Die Landesregierung rechnet mit ersten Förderungen in der ersten Hälfte des Jahres 2021, so Oberbürgermeister Frank Baranowski. Die Bundesregierung will den fünf Standorten von Steinkohlekraftwerken Gelsenkirchen, Duisburg, Hamm, Herne und dem Kreis Unna bis 2038 maximal 662 Millionen Euro im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes zur Verfügung stellen.

