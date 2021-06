Kneipenquiz im Wohnzimmer Gelsenkirchen wieder „live“

Das Wohnzimmer an der Kaue, Wilhelminenstraße, wird wieder Schauplatz des „Kneipenquiz Gelsenstyle“ in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Im Dezember 2020 noch digital “@home”, jetzt in Präsenz und open air: Das “Kneipenquiz Gelsenstyle” richtet wieder mit dem Wohnzimmer GE einen Live-Quizabend aus. Am Samstag, den 26. Juni, ab 18 Uhr werden die Quiz-Teams in den gemütlichen Hof des Wohnzimmers an der Wilhelminenstraße 174b geladen und können bei Getränken, Knabbereien und Live-Musik um die Wette quizzen. Mit dem Event im Wohnzimmer GE richtet das Kneipenquiz-Team den mittlerweile neunten Quizabend in Folge während der Corona-Pandemie aus.

Teams mit vier Quizzern

Im Laufe der Monate wurden Spenden in Höhe von mehr als 4.300 Euro für gute Zwecke in Gelsenkirchen gesammelt, wie für Warm durch die Nacht Gelsenkirchen e.V., Arzt Mobil Gelsenkirchen e.V. oder die Wohngruppe für Kinder und Jugendliche e.V. in Horst.

Die Veranstalter bitten zu beachten, dass ausgenommen am Platz (noch) eine Maskenpflicht besteht und die Team-Größe auf vier Personen beschränkt ist. Es können maximal zwölf Teams corona-konform untergebracht werden. Einlass ist ab 18 Uhr, das Quiz startet um 18:30 Uhr.

Der Eintritt ist kostenlos, es wird um Spenden für einen gemeinnützigen Zweck in Gelsenkirchen gebeten. Anmeldung per Mail an kneipenquiz-ge@gmx.de.

