Klimabündnis bietet Fotowettbewerb für alle Hobbygärtner

Gelsenkirchen. Der heimische Garten bietet schönste Bildmotive. Diese können Interessierte nun bei einem Fotowettbewerb des Klimabündnisses einreichen.

Das Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten ruft zur Teilnahme an einem besonderen Fotowettbewerb auf. Noch bis Dienstag, 15. August, können alle Hobbygärtnerinnen und -gärtner besondere Aufnahmen aus ihrer heimischen Oase einreichen. Auf die Gewinner warten Sachpreise und bis zu 500 Euro Preisgeld.

Die Wunder der Natur in den Fokus der Kamera nehmen

„Mach was draußen“ lautet das Motto dieses Wettbewerbs, der alle Interessierten in Gelsenkirchen und Herten ansprechen soll. Zwar ist bei dem aktuellen Regenwetter die Lust auf Gartenarbeit bei vielen eher gering. „Doch die Schauer verwandeln derzeit alle Gärten, Vorgärten und Hinterhöfe in kleine wilde Dschungel mit ganz besonderem Reiz“, sagt Landschaftsgärtnerin Ute Ellermann. Und das seien doch beste Voraussetzungen, um bei der Suche nach einem auffälligen Fotomotiv fündig zu werden.

In den Fokus der Kamera sollen alle Wunder der Natur genommen werden, zu denen auch Wildkräuter oder Kleintiere gehören können. Und Extrapunkte warten auf diejenigen, die den bewussten Umgang mit Regenwasser in ihrem Garten dokumentieren. Darauf weist Nora Mrowitzki, Klimaanpassungsmanagerin der Stadt Gelsenkirchen hin.

Einsendeschluss ist der 15. August

Beste Gewinnchancen haben aber auch Aufnahmen aus ökologischen und besonders artenreichen Gärten. Die Fotos können noch bis 15. August im Internet hochgeladen und eingereicht werden – und zwar auf der Webseite https://anmeldung.gelsenkirchen-herten.de. Alle Einsendungen werden von einer Jury gesichtet, zu der Fachleute aus Verwaltung und Politik gehören. Diese küren dann die Gewinner.

