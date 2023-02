Kleingarten Gelsenkirchen: Nachfrage so hoch wie lange nicht

Gelsenkirchen. Den Stadtverband der Kleingärtner Gelsenkirchen freut eine gestiegene Nachfrage. Diese Tipps geben die Experten, diese Pflanze geht gar nicht.

Zugegeben, für einen Pressetermin in einer Kleingartenanlage sucht man sich ja eigentlich nicht den Winter aus. Und doch: Besonderer Charme kann sich auch bei frostigen Temperaturen und kahlen Bäumen entfalten. Die Sonne strahlt an diesem Februarmorgen vom Himmel, schickt erste wärmende Grüße in Richtung der Anlage des Kleingartenvereins Emschertal. Hier im Gelsenkirchener Süden ist es ganz schön schön – und hier hat auch der Stadtverband der Kleingärtner Gelsenkirchen seinen Sitz. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten ist Franz Theilenberg dort erster Vorsitzender, er kann viel erzählen. Wie steht es um die Laubenpieper von heute, was beschäftigt sie? Was muss jetzt im Garten getan werden? Und welche Pflanzen gehen gar nicht?

Kleingärten in Gelsenkirchen: Diese Pflanze ist „ökologisch eine Katastrophe“

Im Moment, da ist sich Franz Theilenberg mit seinen ebenfalls anwesenden Vereinskollegen ziemlich einig, herrsche „absolute Ruhe“. Sowohl in den Beeten als auch in den Lauben und einzelnen Parzellen. Kaum jemand ist zu sehen, dafür aber erste Krokusse, die ihre Köpfchen frostverhangen gen Sonne recken. Für Rainer Tiemann beginnt nun die Zeit des „Aufräumens“, wie er es nennt. Bald steht der Baumschnitt an, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins lässt über den Winter nämlich alle Pflanzen und Stauden stehen. Der Natur zuliebe, sagt er. Denn da geht der Trend ja auch hin – mehr zur Natürlichkeit in den einzelnen Gärten, da wird an die Vögel gedacht, an Insekten, an Igel & Co., berichtet die Garten-Liebhaberin und Kassiererin Sabine Schmidt im Gespräch.

Rainer Tiemann, Ulrike Schönwälder, Petra Sänger-Heinze, Franz Theilenbrg und Sabine Schmidt in der Kleingartenanlage Emschertal. Die Gelsenkirchener Kleingärtner können sich über eine gestiegene Nachfrage freuen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Kleingärtnern, das ist in Mode. „Vor Corona hatten wir sehr viele Leerstände, Kleingärtnern war als spießig verschrien“, erinnert sich Franz Theilenberg. Und da wäre ja beispielsweise auch noch das Bundeskleingartengesetz, 1983 in Kraft getreten. Rainer Tiemann sieht dieses Gesetz, auf das viele schimpfen würden, so: „Man darf nicht vergessen, dass wir einen sehr sehr niedrigen Pachtzins haben, dass ich nicht von meinem Land vertrieben werden kann, das sind Schutzmaßnahmen, die gar nicht hoch genug zu bewerten sind.“ Franz Theilenberg stimmt seinem Vereinskollegen zu: „Keine Gemeinschaft ohne Regeln, es kann nicht jeder machen, was er möchte.“ Die Anlagen, sie dienen schließlich auch der Gemeinnützigkeit, dem Gemeinwohl.

Dass sich das Kleingartenwesen nun nach außen öffnet, nicht zuletzt auch durch die Folgen der Pandemie bedingt, bringe natürlich eine gewisse Veränderung mit sich, erläutert Franz Theilenberg. Früher, da seien sie im „eigenen Saft geschwommen“, jetzt komme es noch mehr darauf an, dass man aufeinander zugeht. Aber eigentlich können sie das ja besonders gut, so über’n Gartenzaun und von Hecke zu Hecke. Und doch rechnen die Kleingärtner auch mit denen ab, die die Sache in ihren Augen nicht ernst nehmen. „Einige denken, mit der Pacht des Kleingartens hätten sie sich das gekauft. Aber so funktioniert das Kleingartenwesen nicht“, betont Rainer Tiemann.

Zur Zeit, das berichten die Naturfreunde, da hätten sie nichts mehr frei. Jede Krise berge eine Chance – nun seien die Gärten eben wieder mehr gefragt. In den ersten Corona-Jahren brauchten die Menschen einen Ort, um sich zurückzuziehen, gleichzeitig unter sich zu bleiben und vor allem in der Natur zu sein. Da war ein Kleingarten doch ideal. Mit Beginn des Krieges im Februar 2022 bekam der Kleingarten weitere Bedeutung: als Ort, um dort Gemüse anzubauen. Überhaupt seien die Menschen mehr bereit, Gemüse anzubauen, die Versorgung sei mehr in den Fokus gerückt, hat Franz Theilenberg beobachtet. Die Menschen, sie wollten mehr Bezug zum Lebensmittel herstellen.

Kleingarten in Gelsenkirchen: 40 Anlagen, rund 3600 Parzellen – kein Platz mehr frei

40 Kleingartenanlagen sind über das gesamte Gelsenkirchener Stadtgebiet verteilt, es gibt sie im Norden, im Süden, auf rund 3600 Parzellen wird gepflanzt, gegärtnert und geerntet, gelebt und entspannt. Die größte Anlage ist Gelsenkirchen Süd mit 274 Gärten.

Hier hat auch der Essener Rainer Tiemann sein Stück Land. „Es gibt nichts Schöneres als im Hochsommer unterm Apfelbaum im Schatten zu sitzen“, schwärmt Tiemann. Nein, nein, widerspricht Theilenberg lachend, der Herbst mit all seinen Farben, da sei es doch herrlich. Vor zwei Jahren musste sich der 76-Jährige schweren Herzens von seiner Scholle trennen, „das ist so ein bisschen wie wenn ein Bauer seinen Hof abgibt“, beschreibt er. Ein Kleingarten, das ist schließlich alles in Summe, das ist Gemeinschaft, Freundschaft, Lern-, und Erholungsort, Treffpunkt der Generationen.

Dürfen gerne im Gelsenkirchener Kleingarten bleiben: Krokusse in vielen verschiedenen Farben. Gar nicht geht: Kirschlorbeer – das ist „ökologisch ne Katastrophe“, sagt Kleingärtner Rainer Tiemann. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Und ja auch Heimat für viele ganz unterschiedliche Pflanzen und Gewächse. Was sagen die Gelsenkirchener Kleingärtner eigentlich zum Kirschlorbeer-Verbot in Essener Kleingärten? „Kirschlorbeer ist ökologisch eine Katastrophe“, sagt Rainer Tiemann bestimmt, darüber hinaus wegen des Wuchses überhaupt nicht passend für einen Kleingarten. Außerdem sei Kirschlorbeer giftig. „Jedes Immergrün ist fragwürdig“, findet Tiemann.

Gelsenkirchener Kleingärtner: Das macht Arbeit, aber erdet zugleich

Und was ist darüber hinaus eine Besonderheit, was macht das Lebensgefühl Kleingarten aus? „So ein Kleingarten macht Arbeit, aber mich erdet das, das lässt einen wieder runterkommen“, antwortet Schriftführerin Petra Sänger-Heinze, mittlerweile ebenfalls ehemalige Kleingartenpächterin. Sie hat sich nur von ihrer Scholle verabschiedet, weil sie umgezogen ist, dann einen Garten hatte. Noch mehr Arbeit wäre das geworden.

Schwierige Zeiten sind es dennoch ein Stück weit. Das passende Stichwort hier: das Engagement im Verein. „Natürlich ist es schwierig, Leute zu finden. Gerade die Vorstandsarbeit ist sehr zeitintensiv“, berichtet Franz Theilenberg. Dabei gilt es doch das gerade zu wahren, was Theilenberg und all die anderen Gärtner im Kleinen über die Jahre und Jahrzehnte weitergeführt haben: eine Tradition, die ihren Anfang in Gelsenkirchen im 19. Jahrhundert nahm. Damals ja noch aus anderen Motiven: Die Menschen, die zugewandert waren, bekamen ihr eigenes Stück Land, litten jedoch große wirtschaftliche Not. In den Gärten bauten sie das Gemüse und Obst an, das sie selbst verzehrten.

Das ist ja auch heute noch und wieder so: Auch heute stehen in den Anlagen Flächen für die Menschen zur Verfügung, auch wenn die Obst-, und Gemüseregale in den Supermärkten voll sind. „Man ist als Kleingärtner schon privilegiert“, findet Franz Theilenberg. Beim Blick auf die sonnige Anlage nicht schwer nachzuvollziehen.

