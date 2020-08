Klappstuhlkonzert im Gelsenkirchener Alfred-Zingler-Haus

Im Gelsenkirchener Alfred-Zingler-Haus (AZH) geht die Konzert-Reihe „Yellow Moon“ weiter. Erstes Klappstuhlkonzert mit „Aliens & Angels“ (Tina Weinhold und Michael Siltmann) im Freien. Start am Mittwoch, 2. September. Die Plätze sind begrenzt.

Klein-Konzerte in Corona-Zeiten? Möglich, aber unter besonderen Bedingungen. Mit dem Vollmond im September legt das Alfred-Zingler-Haus (Margaretenhof 10-12) in Bulmke-Hüllen die Konzert-Reihe „Yellow Moon“ am Mittwoch, 2. September (19 Uhr), unter Corona-Bedingungen neu auf. Draußen und mit mitgebrachten Klappstühlen nehmen die Gäste unter Berücksichtigung der Abstandsregeln auf dem Hof Platz. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt – der Eintritt wie immer frei.

Start der Gelsenkirchener Konzertreihe mit Tina Weinhold und Michael Siltmann

Den Auftakt der Reihe macht die Formation „Aliens & Angels“. Dahinter verbergen sich die beiden Künstler Tina Weinhold und Michael Siltmann. Das musikalische Duo präsentiert Lieblingslieder, die sie selber gerne hören. Dabei sind oft Schätze aus der Songwriterszene, die das Duo neu interpretiert. Aber auch selbstgeschriebene Songs kommen nicht zu kurz. Der Veranstalter verspricht: „Zweimal Stimme plus Gitarre und ganz viel Emotionen“. Hinweis: Besucher sollen bitte Klappstühle mitbringen. Einlass ist ab 18.30 Uhr.