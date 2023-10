Kinderpornografie: 33-jähriger Gelsenkirchener festgenommen

Gelsenkirchen. Verdacht auf Besitz und Verbreitung von kinderpornografischem Material: Die Gelsenkirchener Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von kinderpornografischem Material hat die Gelsenkirchener Polizei, wie erst jetzt vermeldet, am Dienstag, 24. Oktober, einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Beamten vollstreckten damit einen von der Staatsanwaltschaft Essen beantragten und durch das zuständige Amtsgericht Gelsenkirchen erlassenen Haftbefehl. Der Verdacht des Besitzes von kinderpornografischem Material wurde dabei bereit zur Anklage gebracht.

Der 33-jährige Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung in Bismarck festgenommen und anschließend dem Haftrichter vorgeführt werden. Zudem stellten die auf die Bekämpfung von Kinderpornografie spezialisierten Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Gelsenkirchen IT-Geräte sicher, da dem Mann in einem weiteren Verfahren nun auch der Handel mit entsprechendem Material vorgeworfen wird. Die Datenträger müssen nun forensisch gesichert und ausgewertet werden. Um bei dem bereits vorbestraften Mann eine Beweismittelvernichtung zu verhindern, wurde die Polizei Gelsenkirchen bei der Maßnahme durch eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) erfolgreich unterstützt.

