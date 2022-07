Kinderkrankheiten: Warum sie teilweise verschwunden sind

Gelsenkirchen. Was ist wahr, was ist falsch? Kinderarzt Christof Rupieper aus Gelsenkirchen klärt über Mumps, Masern, Röteln und Co. auf.

Kinderkrankheiten sind nicht immer harmlos. „Im Gegenteil, sie sind oft schwerwiegend und können die ganze Entwicklung massiv beeinflussen“, sagt Christof Rupieper. Der Kinderarzt führt seine Praxis seit 28 Jahren in der Ebertstraße. Wenn Erwachsene an sogenannten Kinderkrankheiten erkranken, sind die Verläufe wesentlich schwerer als im Kindesalter. „Bei Kindern funktioniert das Immunsystem noch anders“, so der Experte.

Gelsenkirchener Kinderarzt: Durch Impfungen sind schwere Krankheitsverläufe passé

Als Beispiel nennt Rupieper das Pfeiffersche Drüsenfieber (auch Kuss- oder Studentenkrankheit). „Im vorletzten Jahrhundert diagnostizierte man oft bei Studenten der sozialen Oberschicht in England eine schwere Erkrankung mit Fieber, Leberbeteiligung und langem Krankheitsverlauf bis über mehrere Monate hinweg“, so Rupieper. Mit fortschreitendem Wissen wurde das Epstein-Barr-Virus als Erreger ausfindig gemacht. Doch warum erkrankten nur die jungen Menschen der britischen Oberschicht?

In der Unterschicht lebten viele Menschen unter schlechten hygienischen Bedingungen auf engem Raum zusammen. Die Kinder hatten sich schon von klein an gegenseitig mit diesem Virus angesteckt. Doch die Krankheit verlief deutlich leichter als bei den Studenten. „Mit diesem Beispiel wird oft argumentiert, dass es besser ist, wenn die Kinder die Krankheiten durchmachen“, so der Kinderarzt. „Aber das ist ein Trugschluss, denn durch die Impfungen sind schwere Krankheitsverläufe heutzutage passé“. Das gilt besonders für Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hirnhautentzündung, Mumps, Masern oder Röteln.

Problem: 20 Prozent der Kinder in Gelsenkirchen sind übergewichtig

Gerade Rupiepers junge Kollegen würden die Krankheiten oftmals nur noch aus dem Lehrbuch kennen. „Diese Erkrankungen sind in Deutschland durch eine konsequente Impfung aller Kinder zum Teil verschwunden oder es treten keine Spätfolgen mehr auf“, erklärt Rupieper. Viele seiner Patienten beziehungsweise deren Eltern sind aufgeklärt. Die Impfquote ist in Gelsenkirchen hoch. Problematisch sieht er in der Stadt eher das gestiegene Übergewicht der Kinder (20 Prozent) und vermehrte Auffälligkeiten bei der Schuluntersuchung: Motorisches Ungeschick, Unruhe, Sprach- und Konzentrationsstörungen. 25 Prozent sind in therapeutischer Behandlung.

Da die lebensbedrohenden Kindererkrankungen heute nicht mehr auftreten, steigt das Bewusstsein für weniger gefährliche Erkrankungen. Die Hand-Mund-Fuß-Krankheit, das Drei-Tage-Fieber oder die Mundfäule sind normal im Kindesalter. „Diese Krankheiten hat es früher genauso gegeben wie heute. Sie machen alle Kinder bis spätestens im Kindergarten durch“, so der Mediziner.

