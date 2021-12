Die Kinderarztpraxen in Gelsenkirchen haben den ersten Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige bekommen. Anastasia (8) wird im Beisein von Mutter und Arzthelferin Katharina Klimczak (re.) von Kinderärztin Stefanie Düchting in der Praxis Dr. Rupieper in der Gelsenkirchener Innenstadt geimpft.