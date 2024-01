Kinderarzt: „Haben soziale Seuchen nicht bekämpft“

Gelsenkirchen Ein bekannter Gelsenkirchener Kinderarzt gibt seine Praxis auf – und findet klare Worte: „Negativspirale im gesamten System.“

Nach 30 Jahren macht er Schluss, zumindest teilweise: Der bekannte Gelsenkirchener Kinderarzt Dr. Christof Rupieper hat zu Jahresbeginn seine Praxis an der Ebertstraße 20 in der Innenstadt an seine beiden Nachfolgerinnen Stefanie Düchting und Sabrina Seidel übergeben. An zwei Tagen in der Woche will er dort aber noch praktizieren, als angestellter Arzt. Im Laufe seiner Dienstzeit hat Rupieper viele Veränderungen gesehen.

Bekannter Kinderarzt: „Habe den sozialen Abstieg Gelsenkirchens hautnah mitbekommen“

Bereits vor über zwei Jahren sagte er gegenüber der WAZ: „Ich habe den sozialen Abstieg in Gelsenkirchen hautnah mitbekommen“ und damit auf die teils prekäre Lage der Menschen in dieser Stadt aufmerksam gemacht.

Zu Beginn des Jahres 2024 schlüpft er auch weiterhin in die Rolle des Warners und findet deutliche Worte. Im Gespräch mit der Redaktion sagt er: „Die infektiösen Seuchen haben wir bekämpft, aber die sozialen Seuchen nicht.“ Er sieht viele Menschen, die in Gelsenkirchen leben, die „eine ganz andere Lebensform haben“, einen anderen kulturellen Hintergrund, denen oftmals auch die Perspektive fehle. Da gebe es eine „Negativspirale im gesamten Sozialgefüge“, die sich gerade in dieser Stadt ballen würde.

