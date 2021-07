Kinder- und Jugendreferat sucht Bewerber für Bufdi-Stellen

Auch für die Gelsenkirchener Bauspielplätze – im Bild ist jener an der Bottroper Straße in Horst – werden noch Bewerberinnen und Bewerber gesucht, die dort ihren einjährigen Bundesfreiwilligendienst leisten wollen.

Gelsenkirchen. Die Stadt Gelsenkirchen sucht für ihr Kinder- und Jugendreferat noch Interessierte, die dort ihren Bundesfreiwilligendienst absolvieren möchten.

Alle jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, die derzeit noch nicht konkret wissen, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen, können sich nun beim städtischen Referat Kinder, Jugend und Familien auf eine Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi) bewerben. Bei den dort wartenden Aufgaben können sich alle Interessenten sozial engagieren und einen wertvollen Beitrag für das Allgemeinwohl leisten.

Bewerben können sich junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren

Gerade in Zeiten von Corona zähle laut städtischem Referat die Hilfsbereitschaft und die Solidarität mehr denn je. Bufdi-Stellen gibt es für folgende Bereiche: Jugendförderung (Jugendheime/Bauspielplätze), Tageseinrichtungen für Kinder und Sozialdienst Schule. Für die Aufgaben im Fahrdienst, bei der Jugendberufshilfe, der außerschulischen Tagesbetreuung, dem städtischen Sozialdienst und der Betreuungsstelle müssen Bewerberinnen und Bewerber über einen Führerschein verfügen.

Bewerben für einen Freiwilligendienst kann sich jede und jeder zwischen 18 und 24 Jahren nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht. Die Dauer beträgt in der Regel ein Jahr. Es wird zudem ein monatliches Taschengeld in Höhe von 330 Euro zuzüglich einer Verpflegungskostenpauschale in Höhe von 70 Euro gezahlt. Bewerbungen sind möglich montags (8.30-15.30 Uhr) und dienstags bis donnerstags (8.30-12.30 Uhr) beim Referat Kinder, Jugend und Familien (Zeppelinallee 9-13) unter: 0209/169 93 58 oder per E-Mail an ursula.schoekel@gelsenkirchen.de.

