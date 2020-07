Kinder schaffen Kunstwerke fürs Gelsenkirchener Kunstmuseum

Gelsenkirchen-Buer. Kostenfreie Ferienkurse bietet das Gelsenkirchener Kunstmuseum Kindern (bis 12 J.) an. Dort schaffen Mädchen und Jungen ausstellungsreife Werke.

Die eigenen Kunstwerke an der Wand, das kennen viele Kinder von zuhause oder aus der Schule. Aber nun bietet sich die Chance, ihre Werke im Kunstmuseum auszustellen. Diese Möglichkeit haben alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren – sie können einfach an einem der kostenfreien Ferienkurse teilnehmen und ein Kunstwerk für die Ausstellung gestalten.

„Ich kann das nicht“ gibt es nicht im Kunstmuseum Gelsenkirchen, denn das Ferienteam hilft (mit Abstand) Schritt für Schritt. Die kleinen Künstlerinnen und Künstler lernen Tricks, mit denen sie Kunstwerke erschaffen können. Ab Ende der Ferien können die Kinder die Ausstellung ihrer Familie und Freunden präsentieren, denn alle Besucherinnen und Besucher können kostenfrei vorbeischauen.

Kostenfreies Programm im Gelsenkirchener Kunstmuseum

Natürlich bekommen die Ausstellenden ihre Werke auch wieder zurück. Die Abholung ist in den Herbstferien möglich. Wichtig für die Teilnahme ist die Anmeldung unter 0209/ 169 4130 oder per E-Mail an kunstmuseum@gelsenkirchen.de.

Das kostenfreie Programm im Museum an der Horster Straße 5-7 läuft bis zum 7. August jeweils dienstags bis freitags von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr. Die Teilnahme ist möglich an einzelnen oder mehreren Tagen vormittags und/oder nachmittags (inhaltlich unterschiedlich). Die Museumswerkräume sind mit dem nötigen Abstand zwischen den Plätzen vorbereitet, Desinfektionsmittel und Seife stehen ausreichend zur Verfügung.