Kind schwer verletzt nach Autounfall in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Schalke-Nord Drei Verletzte, darunter ein Achtjähriger, sind das Ergebnis eines Autounfalls in Gelsenkirchen. Zusammenstoß beim Linksabbiegen.

Zwei leicht verletzte Erwachsene, ein schwer verletztes Kind: Das ist die Bilanz eines schweren Autounfalls am Wochenende in Gelsenkirchen.

Schwerer Autounfall an der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen: Drei Verletzte

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen ist am Sonntag, 4. Februar, gegen 12.30 Uhr gemeinsam mit seinem Beifahrer auf der Uechtingstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs gewesen. Im Einmündungsbereich zur Wiesmannstraße bog ein Auto zeitgleich links in die Uechtingsstraße ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos.

Der 22-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt. In dem einbiegenden Fahrzeug befand sich der 37-jährige Fahrer sowie seine 18 und 8 Jahre alten Mitfahrer. Die drei Gelsenkirchener verletzten sich bei der Kollision. Das Kind blieb zur Beobachtung stationär in einem umliegenden Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

