Kind fällt in Gelsenkirchen aus Fenster – schwer verletzt

Ein Kind ist in Gelsenkirchen aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Küppersbuschstraße gefallen. Der sieben Jahre alte Junge sei schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilt die Polizei mit. Der Notruf ging gegen 13 Uhr ein.

Weitere Informationen, etwa dazu, aus welcher Höhe das Kind stürzte, gab es zunächst nicht. (red/dpa)