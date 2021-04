Ein Bild des Brandes in Gelsenkirchen. Ein Müllcontainer hatte in Ückendorf gebrannt.

Blaulicht Keine Verletzten bei Müllcontainerbrand in Ückendorf

Gelsenkirchen-Ückendorf. In Gelsenkirchen-Ückendorf hat ein Müllcontainer gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang noch unklar.

Am Dienstagnachmittag (27. April) hat ein Müllcontainer auf der Almastraße in Gelsenkirchen-Ückendorf gebrannt. Verletzt wurde dabei keine Person, hieß es am Mittwoch von der Feuerwehr. Die Brandursache sei nach wie vor unklar, teilte die Polizei mit.

Demnach geriert ein Container auf einem Brachgelände in Brand. Mehrere Notrufe ereilten die Feuerwehrleitstelle gegen 16.20 Uhr. Bei den Anrufen sei die Rede von einer starken Rauchentwicklung und Explosionsgeräuschen gewesen, so die Feuerwehr. Das Meldebild sei also unklar gewesen, weshalb zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr nach Ückendorf beordert wurden.

Brand in Gelsenkirchen: Einsatzkräfte geben schnell Entwarnung

Schnell konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben: Es brannte ein mit Müll und Unrat pressgefüllter Container. Ein Übergreifen der Flammen auf das Umfeld drohte nicht. Die Kräfte der Wachen Heßler und Buer konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Die Altstadtwache löschte bis etwa 18.40 Uhr. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.