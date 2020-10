Einen verliebten Ausreißer hat die Bundespolizei (Symbolfoto) am Gelsenkirchener Hauptbahnhof aufgegriffen. Er war auf der Reise von Cuxhaven nach Essen.

Bundespolizei Kein Happy End für verliebten Ausreißer in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Altstadt. Einen verliebten Ausreißer hat die Bundespolizei am Gelsenkirchener Hauptbahnhof aufgegriffen. Er war auf der Reise von Cuxhaven nach Essen.

Kein Happy End nahm die Reise eines offenbar arg verliebten Ausreißers. Die Bundespolizei nahm den ausgebüxten 16-Jährigen am Freitag, 30. Oktober, am Gelsenkirchener Hauptbahnhof in Gewahrsam.

Jugendlicher war nicht in Cuxhavener Wohngruppe zurückgekehrt

Nach Angaben der Bundespolizei fiel der Jugendliche am Freitag um 8.30 Uhr den patrouillierenden Beamten auf einem Bahnsteig auf. Eine Überprüfung des 16-Jährigen ergab, dass dieser von der Polizei in Cuxhaven zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben worden war. Er war vor zwei Tagen nicht in eine Wohngruppe zurückgekehrt und wurde deshalb als vermisst gemeldet.

Bundespolizei: Ausreißer wollte seine Freundin in Essen besuchen

„Ich wollte meine Freundin besuchen“, hat der Jugendliche gegenüber den Bundespolizisten erklärt. Der 16-Jährige war demnach zu ihr auf dem Weg nach Essen. „Grundsätzlich bereit, die Liebe und Liebende zu unterstützen, konnten die Einsatzkräfte hier leider kein Auge zudrücken und nahmen den Jugendlichen in Gewahrsam“, hieß es vonseiten der Bundespolizei.

Der Jugendliche kam vorübergehend in eine Zelle der Wache am Gelsenkirchener Hauptbahnhof, bis sein sicherer Rücktransport nach Cuxhaven organisiert worden ist.