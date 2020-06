Keilerei unter Frauen: Schwangerer in den Bauch getreten

Ein Streit (Symbolbild) unter Frauen ist in Gelsenkirchen ausgeartet. Eine Schwangere wurde durch einen Tritt in den Bauch verletzt. Zwei Männer in Gewahrsam.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Ein Streit unter Frauen ist in Gelsenkirchen ausgeartet. Eine Schwangere wurde durch einen Tritt in den Bauch verletzt. Zwei Männer in Gewahrsam.

Ein Streit unter Frauen in einem Gelsenkirchener Park ist am Mittwoch eskaliert. Die Polizei war mit vier Streifenwagen und einem Motorradpolizisten vor Ort. Ergebnis: Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Nach Angaben der Polizei ist es im Bulmker Park am Mittwoch, 24. Juni, gegen 15.08 Uhr zu einem handfesten Streit gekommen. Der Grund für die Schlägerei zwischen den beiden Frauen (35, 27) aus Gelsenkirchen blieb unklar.

27-Jährige tritt schwangerer Kontrahentin (35) in den Bauch

Der Behörde zur Folge soll die Jüngere ihrer Kontrahentin in den Bauch getreten haben, worauf der aufgebrachte Mann der schwangeren 35-Jährigen Anstalten gemacht habe, ebenfalls aktiv einzugreifen. Ein weiterer Mann (23), der den Streit mitbekommen hatte, mischte sich ebenso ein. Die Polizei forderte in der emotional aufgeladenen Situation Verstärkung an, am Ende waren vier Streifenwagenbesatzungen und ein Motorradpolizist vor Ort.

Rettungswagen bringt Schwangere ins Krankenhaus

„Weil die beiden Männer nicht zu beruhigen waren und sich aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhielten“, sagte ein Polizeisprecher, „kamen beide ins Gewahrsam.“ Die Beteiligten müssen sich nun wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten. Die schwangere Frau wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.