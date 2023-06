Keilerei am Supermarkt: Stein kracht auf Windschutzscheibe

Gelsenkirchen-Ückendorf. Schlägerei auf einem Supermarkt-Parkplatz in Gelsenkirchen. Ein Stein landete in der Windschutzscheibe eines Beteiligten.

Mit Gefährderansprachen und einem Strafverfahren endete eine gewalttätige Auseinandersetzung auf einem Supermarkt-Parkplatz in Gelsenkirchen-Ückendorf.

Nach Handgemenge fliegt ein Stein auf die Windschutzscheibe eines Autos in Ückendorf

Der Streit nahm nach Polizeiangaben seinen Lauf am Dienstag, 20. Juni, am Busbahnhof am Hauptbahnhof. Der Auslöser ist bis dato noch unklar. Beide Lager, insgesamt sechs Personen im Alter zwischen 17 bis 30 Jahren, setzen ihren Konflikt gegen 18.15 Uhr in der Nähe eines Supermarktes an der Ückendorfer Straße fort. Ein Teil der Beteiligten nahm laut Polizei den Bus, andere stießen auf dem Parkplatz des Geschäftes hinzu, sie waren von anderen Beteiligten angerufen worden und mit dem Auto dorthin gefahren.

Vor Ort eskalierte dann der Streit. Im Zuge der Keilerei warf einer der Beteiligten einen Stein auf das Auto eines Kontrahenten und beschädigte dabei die Windschutzscheibe des weißen Mercedes, ehe die Polizei eingriff.

