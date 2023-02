Katalysatordieb in der Nacht auf Montag in Buer festgenommen

Die Polizei Gelsenkirchen nahm in der Nacht auf Montag in Buer einen Katalysatordieb fest.

Dank der Mithilfe einer aufmerksamen Zeugin ist es der Polizei Gelsenkirchen in der Nacht auf Montag gelungen, einen Katalysatordieb in Buer festzunehmen.

Der Mann war gegen 1.40 Uhr auf der Buer-Gladbecker-Straße unterwegs, als eine Zeugin ihn dabei beobachtete, wie er sich an einem abgestellten Fahrzeug zu schaffen machte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den 31-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf an der Hülser Straße an. Zunächst flüchtete er, konnte aber kurz darauf gestellt werden.

Gefasster Täter hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland

Anschließend fanden die Beamten bei dem Gefassten drei Katalysatoren sowie diverse Werkzeuge, die sie allesamt sicherstellten. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

