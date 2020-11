KAT-Diebe in Gelsenkirchen auf frischer Tat gefasst

Begehrtes Diebesgut sind Katalysatoren (Symbolbild): In flagranti hat die Gelsenkirchener Polizei am Samstag, 28. November, zwei KAT-Diebe erwischt. Möglicherweise gehen Serien-Taten auf ihr Konto.

Gelsenkirchen-Schalke. In flagranti hat die Gelsenkirchener Polizei zwei KAT-Diebe erwischt. Möglicherweise gehen Serien-Taten auf ihr Konto.

Der Gelsenkirchener Polizei sind möglicherweise zwei Serien-Diebe ins Netz gegangen. Die beiden Männer (25, 31) wurden am Samstag, 28. November, auf frischer Tat erwischt. Sie hatten an einem Auto den Katalysator abgesägt.

BMW in Schalke mit Wagenheber aufgebockt, Sägespuren am Katalysator

Nach Polizeiangaben wurden die beiden Männer am Samstag gegen 0.35 Uhr gestellt. Beamte hatten zuvor beobachtet, wie sie sich an einem BMW an der Straße Am Schalker Bahnhof in Schalke-Nord zu schaffen machten. Das Auto war mit einem Wagenheber seitlich aufgebockt und es befanden sich frische Sägespuren unter dem Auto im Bereich des Katalysators.

Tatwerkzeug sichergestellt, Duo aus Marl und Steinfurt in Polizeigewahrsam

Die beiden 25 und 31 Jahre alten Männer wollten vor Ort keine Angaben machen. Bei ihnen und in ihrem Auto stellten die Beamten Tatwerkzeuge sicher. Die Polizisten nahmen den Steinfurter und den Marler vorläufig fest und brachten sie in das Polizeigewahrsam.

In den vergangenen Wochen war es in Gelsenkirchen bereits mehrfach zu Diebstählen von Katalysatoren gekommen, zuletzt am 26. November, an gleicher Stelle. Ob es einen Zusammenhang der Taten gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.