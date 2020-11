Lesetipp Karnevalskrimi soll in der Session die Narren trösten

Gelsenkirchen. Der Autor Christian Huyeng legt seinen zweiten Kriminalroman vor – und der ist jeck durch und durch. Als Kulisse dient die Mainzer Narretei.

Auch das noch! Ausgerechnet zur „Fassenacht“ muss der Kriminalist Kommandant Nachtu auf eine Ausbildungsmission in die fiktive und doch sehr realistisch beschriebene Karnevalshochburg „Hesstien“. Und natürlich wartet im zweiten Band der Reihe, die Kriminalgeschichte, Komödie und Ausflug in ein fiktives Universum zugleich ist, alsbald ein Mord auf den Kommissar.

Damit legt der buersche Autor Christian Huyeng pünktlich zum Hoppeditzerwachen einen neuen Band vor.„Ich habe mir schon im Frühjahr gedacht, dass der Karneval in diesem Jahr ausfallen muss. Deswegen habe ich diesen Band vorgezogen. Denn wenn aller Frohsinn ausfallen muss, ist es doch schön, wenn die Menschen wenigstens ein bisschen was zum Lachen haben“, so der Autor, der scherzt: „Dieses Buch ist die einzige Sitzung ohne Maskenpflicht“.

Karnevalsgrößen halfen bei Zitaten

Dass die Geschichte im Mainzer Karnevalsgeschehen erzählt wird, ist kein Zufall. „Mein Mann kommt aus der Region und hat dadurch eine Grundaffinität zur Fassenacht. Natürlich war ich dann auch mal mit dabei und so kamen mir die Ideen.“

Ein Plan, der eine Herausforderung barg: Etliche Zitate sind in Mundart geschrieben. Zwar spricht der studierte Archäologe gleich mehrere Sprachen, den Mainzer Dialekt jedoch nicht. „Ich habe dann einfach Größen aus dem Karneval angeschrieben mit der Bitte, mir bei den Zitaten zu helfen. Und die waren sofort begeistert und haben mitgemacht.“

So seien sogar bereits 300 Bücher im Mainzer Raum vorbestellt, erzählt Christian Huyeng, der in seinem Buch vielfach vom Geschehen hinter den Kulissen erzählt. „Im Buch geht es ums Drumherum. Der rote Faden ist der Ernst im Karneval.“

In die Stadtchronik geschafft

Geschichten zum Schmunzeln gibt es natürlich dennoch viele. „Im Mainzer Karneval gibt es keine Funkemariechen. Es gab sie mal, aber dann sind sie verschwunden. Keiner weiß, warum genau. Ich liefere im Buch die Erklärung: Die Funkemariechen haben beim Tanzen Funken geschlagen – und die ganze Stadthalle abgebrannt.“ Zugegeben, eine ziemlich jecke Erklärung. „Aber die Mainzer Karnevalisten sind so begeistert, dass sie sie in die Stadtchronik aufgenommen haben.“

Traditionell publiziert Christian Huyeng seine Bücher nicht über einen Verlag sondern selbst über Amazon. In Gelsenkirchen jedoch gibt er Exemplare der „Tödlichen Sitzung“ in den stationären Handel. Sie sind erhältlich bei Kottmann (Nienhofstraße 1 und Neumarkt 1) und bei Junius (Sparkassenstraße 4) zum Preis von 9,50 Euro. Wer es besonders stimmungsvoll mag, kann den Autor selbst anschreiben. „Bei mir gibt es die Bücher signiert und mit Glitzer und Strass-Steinchen auf dem Cover.“ Kontakt: autorbuer@gmail.com.