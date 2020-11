Karin Welge in Münster: 8,4 Millionen Euro für Gelsenkirchen

Gelsenkirchens neue Oberbürgermeisterin Karin Welge hat von ihrem Antrittsbesuch in Münster zwei Förderbescheide mitgebracht.

Gute Nachrichten zum Antrittsbesuch: Gelsenkirchens neue Oberbürgermeisterin Karin Welge hat in dieser Woche bei Regierungspräsidentin Dorothee Feller in Münster vorbeigeschaut. Dabei überreichte Feller zwei Förderbescheide in Höhe von insgesamt rund 8,4 Millionen Euro an Welge.

Mit dem weitaus größten Anteil von 8,3 Millionen Euro fördert das Land für den Standort „Zukunftsgarten Gelsenkirchen“ die Umsetzung der „Zukunftsinsel mit Nordsternpark +“ in den Jahren 2020 bis 2027. Der „Zukunftsgarten Gelsenkirchen“ soll als einer von fünf Zukunftsgärten und einer von drei Bezahlstandorten eines der Hauptaushängeschilder der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 werden. Standort ist die Emscherinsel zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal.

Hier wird der Gelsenkirchener Beitrag zur IGA entstehen

Als eintrittspflichtiger Ausstellungsbereich wurde der westliche Teil der Emscherinsel gewählt, der Teile des Nordsternparks umfasst, der bereits zur BUGA 1997 den Wandel von einem Standort der Schwerindustrie zu einem Freizeit- und Naherholungsort gezeigt hat. Besucherinnen und Besucher der IGA 2027 können dann in Gelsenkirchen durch die neu geschaffene Inselpromenade schlendern, die verschiedenen Ausstellungsflächen in Augenschein nehmen und auf den neu errichteten Terrassen den Ausblick auf den Wendehafen genießen.

„Wichtiges Augenmerk der Planung ist, dass der Nordsternpark auch während der IGA seiner Bedeutung als öffentlicher Freiraum gerecht werden kann“, teilte die Bezirksregierung mit. Weite Teile des BUGA-Geländes blieben öffentlich zugänglich.

Diese Projekt wird ebenfalls gefördert

Einen weiteren Förderbescheid erhält Gelsenkirchen für das Projekt „Vorstudie zum Ausbau der Innovations- und Forschungsinfrastruktur in Gelsenkirchen mit Ausstrahlungseffekten auf das benachbarte Umfeld“. Mit den rund 45.000 Euro soll eine Vorstudie analysieren, wie mit einem Ausbau der Forschungs- und Innovationsinfrastruktur Impulse für die Wissenslandschaft entlang der Emscher-Achse generiert werden können.

