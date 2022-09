Karin und Maurice Milliner: 60 Jahre Ehe in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die junge Liebe der beiden wird immer wieder geprüft: Sie erleben latenten und offenen Rassismus. Nun feiern sie ihre Diamantene Hochzeit.

Als Karin und Maurice Milliner einander am 28. September 1962 das Ja-Wort geben, da beginnt für die beiden das inzwischen 60-jährige Eheglück. Darüber hinaus jedoch schreiben sie Geschichte: „Da war ein Menschenauflauf am Standesamt“, erinnert sich Karin Milliner. „Die meisten Leute kannte ich gar nicht. Er war ja der erste Dunkelhäutige, der in Gelsenkirchen geheiratet hat.”

Im Hamburger „Star Club“ an einem Abend mit den Beatles aufgetreten

Das Hochzeitsfoto aus dem Jahr 1962 zeigt Karin und Maurice Milliner. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Die Liebe der beiden beginnt in einem Tanzlokal an der Gelsenkirchener Josefstraße. „Da habe ich damals Musik gemacht”, erzählt Maurice Milliner. Mit blutjungen 15 Jahren kommt er mit seinen älteren Brüdern aus Jamaika nach Deutschland. Hier machen die drei Musik, sind Teil des Quintetts Willie Wilson & the Downbeats. Und das sogar überaus erfolgreich. Deutschlandweit und in ganz Europa.

Unvergessen ist dem Schlagzeuger, Perkussionisten und Sänger etwa ein Auftritt auf der Hamburger Reeperbahn – im legendären „Star Club“, wo damals auch die Beatles aufgetreten sind. Am selben Abend. „Die Beatles waren damals aber noch nicht so bekannt“, erzählt er. Sie waren eine ganz normale Band, so wie wir.”

Liebe auf den ersten Blick im Tanzlokal in Gelsenkirchen

Mehrere Wochen tritt Maurice Milliner dann in Gelsenkirchen auf. Das Gastspiel spricht sich herum. „Eine Freundin sagte, da gehen wir hin”, erinnert sie sich. Gleich am ersten Abend fällt der damals 15-Jährigen der schmucke junge Musiker auf. „Ich habe zu mir gesagt: Den will ich. Entweder den, oder keinen. Aber der wollte mich gar nicht”, sagt sie und lacht. Es dauert rund zwei Monate, bis sich die beiden annähern. Dann muss er weiterziehen.

„Ich habe zu ihr gesagt: Wenn ich wieder nach Gelsenkirchen komme, heiraten wir.” Und das, obwohl er eigentlich sehr schüchtern sei, sagt der heute 79-Jährige und lacht laut und herzlich. Dann zeigt er auf einen Porzellan-Teller hinter sich an der Wand. Das Bild darauf zeigt ein historisches Bild vom alten Hauptbahnhof. Darauf zeigt er mit dem Finger und sagt: „Genau an dieser Stelle haben wir uns zum ersten Mal geküsst.” Nach langem Warten ihrerseits. “Ich dachte immer: Ob der gar nicht küssen kann?“, sagt sie. „Ich war eben anständig”, scherzt er.

Den Heiratsantrag macht er ihr in Soest

Zwei Jahre müssen sich die beiden gedulden. Als sie wieder vereint sind, begleitet Karin ihren Maurice zu den Konzerten. Zunächst im Umkreis. „Als die Riesen weiter fort gingen, habe ich meinen Eltern gesagt, dass ich abhaue.” Für ein Mädchen ist das in der damaligen Zeit mehr als nur ein Abenteuer. Ganz unkompliziert ist es auch nicht. Überall braucht sie eine eigene Bleibe. Ein gemeinsames Zimmer für Unverheiratete ist in den 60er Jahren ein absolutes Tabu.

Da hilft nur eines: „In Soest hat er mir dann einen Antrag gemacht. In einem Lokal, bei einem Auftritt. Da kam er und sagte: Wollen wir uns verloben? Und ich habe gesagt: Ja.” Das klingt recht nüchtern. Richtig, bestätigen beide. Zur Liebe sei auch Pragmatismus gekommen. „Jetzt durften wir ein Doppelzimmer nehmen.” Die beiden heiraten mit 17 Jahren – mit Genehmigung der Eltern und des Vormundschaftsgerichtes. Die Jahre bis zur Volljährigkeit mit 21 wollen sie nicht abwarten. Bereut, sagt sie, habe sie das nie. „Ich möchte keinen anderen haben.”

Die junge Familie erlebt in Gelsenkirchen latenten und offenen Rassismus

So groß das kleine Glück ist, so herausfordernd sind die Reaktionen der Gesellschaft. Zwei Jahre ist Karin mit Maurice auf Tournee. Als umjubelter Bühnenstar erlebt er den Rassismus weniger. Als sich das Paar in Gelsenkirchen niederlässt, die Kinder kommen, ist das dann aber anders: Der Bekanntenkreis habe sich da sehr verändert, zunächst auch reduziert, sagt sie.

Dass er eine Ausbildung machen, eine feste Arbeite vorweisen muss, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, erschwert die persönliche Situation. Bis zur Verrentung ist Maurice dann „ein unglücklicher Kaufmann”. Die Laufbahn als aufstrebender Berufsmusiker kann er nicht weiterverfolgen. Unwillkürlich stellt sich bei ihm etwas Heimweh ein. „Ich wäre gern zurückgegangen. Aber ich habe gesagt, die Kinder sind im Kindergarten, die können wir nicht aus ihrem Umfeld reißen.”

Erst viel später kann Maurice seiner Liebsten bei drei Reisen seine Heimat zeigen. Heute ist sie es, die die Sehnsucht packt. „Ich glaube, sie wäre jetzt soweit, nach Jamaika zu gehen.” Dafür aber fehle das nötige Kleingeld. „Sollte ich im Lotto gewinnen, bin ich weg”, sagt Karin Milliner und lacht.

Das Erfolgsrezept: Respekt und Humor

Dass er es, anders als seine Brüder, überhaupt in der neuen Heimat aushält, wo er so viele Ressentiments erlebt, das sei nur Karins Stärke und Stütze zu verdanken, erzählt Maurice. Sie führt ein Beispiel an: „Ich wollte gern kirchlich heiraten. Da sagte der Pastor: Mein Kind, das würde ich mir überlegen. Hier gibt es doch genug deutsche Männer.” In ihrer schon damals resoluten Art sagt sie dem Geistlichen ein paar Takte – und verzichtet auf die kirchliche Trauung. Die übrigens holen die beiden nach zur Taufe des ersten Sohnes. Beim selben Pastor. „Aber da hat der nichts mehr gesagt.“

Und was schafft man es nun bis zur Diamantenen Hochzeit? Man sieht und spürt es sogleich: der feste Zusammenhalt und der Humor, das gemeinsame Lachen.

