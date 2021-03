Ein Blick von oben auf die Bochumer Straße in Gelsenkirchen, die ohnehin im Umbruch ist. Nun wird es wegen Kanalarbeiten zum Teil zu Verkehrsbehinderungen für den Individualverkehr kommen.

Kanalarbeiten Kanalbauarbeiten bremsen Verkehr in Gelsenkirchen-Ückendorf

Gelsenkirchen. Wegen Kanalsanierungsarbeiten gibt es ab 15. März an der Bochumer Straße Einschränkungen für den Durchgangsverkehr. Wo gesperrt wird.

Die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen beginnt am Montag, 15. März, mit der Erneuerung des städtischen Entwässerungskanals in der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Bergmannstraße. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Jahresende dauern.

Gearbeitet wird unterhalb der Straßendecke

Wegen der begrenzten Platzverhältnisse werden die Bauarbeiten im Bergmännischen Stollenvortrieb durchgeführt. Dies bedeutet, dass an der Oberfläche der Bochumer Straße nur zwei kleine Schachtbaugruben und auf einer städtischen Fläche zwischen Junkerweg und Bochumer Straße eine Startbaugrube für den Stollenvortrieb entstehen. Die eigentlichen Arbeiten werden unter der Straße durchgeführt. Ab der Kreuzung Claire-Waldoff-Straße bis zur Bergmannstraße wird das bestehende Mischwassersystem saniert. Auch hier werden für die Sanierung zwei Baugruben errichtet eingerichtet, von denen aus gearbeitet wird

+++Verpassen Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter+++

Während der Arbeiten zwischen Junkerweg und Claire-Waldoff-Straße werden die Fahrbahnen für den Individualverkehr gesperrt. Der öffentliche Nahverkehr (Straßenbahn und Busse) wird auf der Strecke aufrechterhalten. Während der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Bochumer/ Bergmannstraße wird die Zu- und Ausfahrt in die Bergmannstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. An der Munscheidstraße wird während der Arbeiten die Zu- und Ausfahrt in die südliche Munscheidstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Grundstücke können weiterhin angefahren werden, Rettungswege werden freigehalten. Die Anwohner wurden schriftlich informiert.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook