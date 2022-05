Kanal-Attacke Gelsenkirchen: Polizei schnappt Flaschenwerfer

Die Wasserschutzpolizei Duisburg hat mit einem Motorradpolizisten aus Gelsenkirchen am Montag, 9. Mai, einen Flaschenwerfer geschnappt. Der Mann soll eine Flasche von einer Brücke Nordsternpark (Symbolbild) auf ein Schiff geworfen haben. Das Wurfgeschoss verfehlte einen Matrosen nur knapp.

Die Wasserschutzpolizei Duisburg hat gemeinsam mit einem Motorradpolizisten aus Gelsenkirchen am Montag, 9. Mai, einen Flaschenwerfer geschnappt. Ein Strafverfahren läuft jetzt gegen ihn.

23-Jähriger schmeißt Flasche und verfehlt Matrosen in Gelsenkirchen nur knapp

Der Kapitän eines Tankmotorschiffes hatte sich am Montag sofort bei den Wasserschützern gemeldet, weil jemand gegen 16.45 Uhr aus einer Gruppe heraus eine Flasche von einer Brücke am Rhein-Herne-Kanal in Höhe des Stadtteils Horst auf das Deck geschmissen hat.

Die Falsche verfehlte nur knapp einen Matrosen. Verletzt wurde der Arbeiter nicht. Am Schiff entstanden Lackschäden. Dank der guten Personenbeschreibung konnte der Motorradpolizist den 23-Jährigen am Ufer im Bereich des Amphitheaters ausmachen. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr auseinandersetzen.

