Im Nu ist der Gully gereinigt: Ein Gelsenkanal-Mitarbeiter demonstriert in Gelsenkirchen-Hassel die Leistungsfähigkeit des neuen Fahrzeuges.

Kanalisation Kanäle in Gelsenkirchen: Das kann das neue Saugfahrzeug

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Gullys müssen regelmäßig von Laub und Müll befreit werden. Das erledigt jetzt ein neues Fahrzeug mit vielen Funktionen.

Wie heißt es so schön bei Loriot: „Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann.“ Während es in dem Sketch-Klassiker um einen Staubsauger mit angeschlossener Trockenhaube geht, hat der städtische Betrieb Gelsenkanal jetzt ein Fahrzeug vorgestellt, auf das der Werbespruch (fast) genau zutrifft. Die Saugkraft dieses Technikwunders liegt allerdings weit höher als die eines herkömmlichen Staubsaugers.

Zum Einsatz kommt das 280.000 Euro teure Fahrzeug natürlich nicht in der Wohnung, sondern auf den Straßen Gelsenkirchens. Dort sorgen rund 33.000 Straßensinkkästen dafür, dass Regenwasser in die Kanalisation abfließen kann – im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Sinkkästen auch „Gullys“ genannt. Ein Sieb verhindert, dass Laub oder andere Feststoffe in den Kanälen landen, allerdings müssen diese Siebkörbe natürlich regelmäßig geleert werden. Bislang mussten Gelsenkanal-Mitarbeiter die Körbe herausnehmen und auskippen – diese Aufgabe erledigt jetzt das Saugfahrzeug.

Das Ziel: Jeden Gelsenkirchener Gully einmal im Jahr reinigen

„Das neue Fahrzeug ermöglicht eine viel schnellere Reinigung als Fahrzeuge mit Hebe- und Kippvorrichtungen“, sagt Gelsenkanal-Mitarbeiter Thomas Meder. Der 51-Jährige ist seit drei Jahren für die Reinigung der Sinkkästen und auch für die Rattenbekämpfung in der Kanalisation zuständig. „Statt den vollen Sinkkasten zu heben, wird dieser mit einem Saugschlauch geleert. Bei Bedarf wird auch unterhalb des Kastens gereinigt und mit einer Hochdruckwasserpumpe gespült“, erläutert Meder. Das Fahrzeug hat zudem einen großen Sauggutbehälter, und der Saugschlauch hat mit einem Schwenkbereich von 270 Grad einen Arbeitsbereich von rund acht Metern im Durchmesser. „In der Summe führt das zu einer deutlichen Effizienzsteigerung“, so Meder.

Mit dem Sauger werden die Gullys von Laub befreit. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Neben dem neuen Fahrzeug werden ein Wagen mit einer Hebe- und Kippvorrichtung sowie ein sogenannter Tiefensauger mit einer hohen Druckleistung zum Spülen eingesetzt. Dieses Fahrzeug kann zudem Leitungen auch fräsen. Künftig will man bei Gelsenkanal nur noch mit Fahrzeugen mit einer Saugvorrichtung arbeiten. Das Ziel: Mindestens einmal jährlich soll jeder Straßensinkkasten in der Stadt gereinigt werden. Vor Starkregenwarnungen wird Gelsenkanal in festgelegten Schwerpunktgebieten auch zusätzliche Reinigungen durchführen.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen