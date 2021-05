Kampf: Randalierer verletzt zwei Polizisten in Gelsenkirchen

Drei leichte Verletzte - das ist das Ergebnis eines Polizeieinsatzes in Gelsenkirchen am Mittwoch, 13. Mai, wegen häuslicher Gewalt (Symbolbild). Ein 18-Jähriger hatte in der Wohnung seiner Mutter randaliert.

Gelsenkirchen-Buer. Drei leichte Verletzte - das ist das Ergebnis eines Polizeieinsatzes in Gelsenkirchen wegen häuslicher Gewalt. Ein 18-Jähriger hatte randaliert.

Ein Strafverfahren wegen häuslicher Gewalt, Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ist gegen einen 18-Jährigen am Mittwoch, 13. Mai, eingeleitet worden. Der renitente Randalierer musste von Polizisten mit Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden. Zwei Beamte wurden leicht verletzt, der Heranwachsende selbst erlitt Schürfwunden durch den Kampf.

Gelsenkirchener Polizisten ringen Randalierer zu Boden und legen ihm Handfesseln an

Nachdem der 18-Jährige am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in der Wohnung seiner Mutter in Gelsenkirchen-Buer randalierte, rief diese die Polizei zur Hilfe. Als die Beamten ihn davon abhalten wollten, wieder in die Wohnung zurückzukehren, verhielt sich der 18-Jährige erheblich unkooperativ.

Der junge Mann beleidigte die Beamten massiv und näherte sich in derart aggressiver Art und Weise, dass die Beamten ihn letztlich mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden bringen und sicherheitshalber fesseln mussten.

Hierbei leistete der junge Mann sowohl vor Ort als auch später im Polizeigewahrsam erheblichen Widerstand. Zwei leicht verletzte Polizeibeamte blieben aber dienstfähig. Dem ebenfalls leicht verletzten Randalierer bescheinigte ein Arzt die Gewahrsamsfähigkeit.

