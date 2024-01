Foto & Fahndung Kamera filmt zwei Wohnungseinbrecher in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen Zwei flüchtigen Einbrechern ist die Polizei Gelsenkirchen mit Fotos einer Überwachungskamera auf der Spur. So sehen die Gesuchten aus.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen in einem Fall von Wohnungseinbruchdiebstahl und Computerbetrug. Im Zeitraum zwischen dem 13. Oktober und 14. Oktober des vergangenen Jahres – ein Freitag und ein Samstag – wurde in eine Wohnung in der Kirchstraße im Stadtteil Bulmke-Hüllen eingebrochen.

Diese beiden mutmaßlichen Einbrecher sucht die Polizei Gelsenkirchen. Foto: Polizei Gelsenkirchen / WAZ

Bei dem Einbruch wurde eine EC-Karte gestohlen. Im Anschluss daran holten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige an einem Bankautomaten Geld mit dieser Karte ab. Bei der illegalen Geldbeschaffung wurde das flüchtige Duo von einer Videokamera aufgezeichnet.

Wer Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Dieses Bild und weitere Fotos sind auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen