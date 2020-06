Kamera filmt mutmaßliche EC-Kartendiebin in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Buer. In einem weiteren Fall von Diebstahl und EC-Kartenbetrug aus Gelsenkirchen hoffen die Ermittler, mit Fotos eine mutmaßliche Täterin zu fassen.

Diebstahl und anschließender EC-Kartenbetrug tauchen häufig in Gelsenkirchener Polizeimeldungen als Straftaten auf. In einem weiteren Fall aus Gelsenkirchen-Buer hoffen die Ermittler nun, mit Kamerafotos eine mutmaßliche Täterin dingfest machen zu können.

Der abgebildeten Frau wird vorgeworfen, am Donnerstag, 12. Dezember 2019, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr, zusammen mit einer weiteren bereits bekannten Täterin, einer 79-jährigen Gelsenkirchenerin in der Buerer Innenstadt die Geldbörse gestohlen zu haben. Mit der erbeuteten EC-Karte hob die Verdächtige anschließend an einem Geldautomaten einer Bank mehrfach Bargeld ab.

Wer kann helfen, diese Frau zu identifizieren, fragen die Gelsenkirchener Ermittler. Foto: Foto: Polizei

Wer Hinweise zu der gesuchten Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder0209 365-8240 (Kriminalwache) zu melden.

Die Fotos und die Beschreibung der Unbekannten sind ebenso im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link zu finden: https://url.nrw/4qf.