Kalligrafie: Gratis-Workshop für Kinder in den Osterferien

Der in Ückendorf ansässige Verein Devising Theatre lädt zur Teilnahme an einem Kalligrafie-Workshop in den Osterferien ein. Gemeinsam mit der Sinologin Anna Sellmann können interessierte Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 14 Jahren in die Welt der chinesischen Schriftzeichen und der Tuschmalerei eintauchen. Das Angebot ist kostenlos.

Zum Programm des viertägigen Kurses vom 6. bis 9. April gehört auch ein Besuch der „Zoom Erlebniswelt“ in Bismarck. Direkt vor Ort entstehen erste Skizzen von Tieren und Pflanzen, die in einem anschließenden Workshop in Form von Tuschmalerei und Kalligrafie künstlerisch verarbeitet werden. Mit Pinsel und Tusche soll aber auch der eigene Name oder das chinesische Sternzeichen zu Papier gebracht werden.

Projekt wird von der Stadt Gelsenkirchen unterstützt

Weil die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie nicht gelockert wurden, wird der Workshop in digitaler Form als Online-Angebot stattfinden. Deshalb benötigen Interessierte ein Tablet, Computer oder anderes Endgerät.

Die erforderlichen Mal- und Bastelmaterialien für den Workshop werden den Teilnehmenden dann im Vorfeld der Veranstaltung auf dem Postweg kostenfrei zur Verfugung gestellt. Anmeldungen ab sofort per E-Mail an: a.sellmann@web.de.

Unterstützt wird dieses zum zweiten Mal angebotene „Kulturrucksack“-Projekt vom Referat Kultur der Stadt Gelsenkirchen und vom Land Nordrhein-Westfalen.