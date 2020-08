Kabeldiebstahl aus Lagerhalle in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Scholven. Kabeldiebe haben aus einer Halle im Gelsenkirchener Stadtnorden Stromleitungen gestohlen. Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Aus einer Lagerhalle im Gelsenkirchener Stadtteil Scholven haben unbekannte Täter zwischen Freitag, 7. August, und Donnerstag, 13. August, mehrere Baustromkabel entwendet. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Diebe beschädigen in Gelsenkirchen Eingangstor und Zaun an Lagerhalle

Die Diebe verschafften sich nach Angaben der Polizeibehörde in der Zeit von 14 Uhr am Freitag bis 10 Uhr am Donnerstag Zugang zu dem Gelände an der Ulfkotterstraße. Dabei beschädigten sie unter anderem ein Eingangstor und einen Zaun.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 melden.