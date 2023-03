Kabarettpreis: Erlös ist für die Gelsenkirchener Kindertafel

Auch Oli Hilbring tritt beim Comedy-Abend des Inner Wheel Clubs Gelsenkirchen in der Heilig-Kreuz-Kirche auf.

Gelsenkirchen. Vier Comedians sind am 22. März bei der Verleihung des Kabarettpreises „Westfälisches Blindhuhn“ in Gelsenkirchen am Start. Gala für guten Zweck.

Der Inner Wheel Club (IWC) Gelsenkirchen lädt am Mittwoch, 22. März, zum insgesamt vierten Mal zur Verleihung des Kabarettpreises „Westfälisches Blindhuhn“ ein. Sie findet erstmals in der Heilig-Kreuz-Kirche in Ückendorf statt. Ab 19.30 Uhr wollen die Comedians Heinrich Wächter, Martin Fromme, René Steinberg und Oli Hilbring für beste Unterhaltung sorgen. Als Moderator führt Hans Gerzlich durch diesen Benefiz-Abend, dessen Erlös laut IWC-Präsidentin Karola Janneck diesmal der Kindertafel des Vereins der Tafel Gelsenkirchen zugute kommen soll.

40 Prozent der Kinder kommen ohne Frühstück oder Pausenbrot in die Schule

„40 Prozent der Kinder gehen morgens ohne Frühstück oder Pausenbrot in die Schule. Gründe dafür sind sicher nicht nur Lebensmittelmangel, sondern oft auch Vernachlässigung und Gleichgültigkeit der Eltern“, schildert der IWC die Dringlichkeit des Themas. Kinder, die 16 Stunden und mehr nichts gegessen hätten, könnten auch nicht unterrichtet werden und somit auch nicht lernen.

Die Kindertafel Gelsenkirchen bereite täglich über 600 Pausenbrote zu, lobt der IWC: „Kinder mit knurrendem Magen nehmen den für sie teilweise überraschend leckeren Pausensnack gerne entgegen.“ Genau deshalb wolle man hier nun helfen und den Erlös der Comedy-Gala zur Verfügung stellen.

Karten für den Comedy-Abend sind noch erhältlich

Karten kosten 25 Euro und sind in den Altstadt-Buchhandlungen Kottmann und Junius erhältlich sowie im Netz unter www.emschertainment.de und an der Abendkasse.

