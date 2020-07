Junges Täter-Trio tritt auf Gelsenkirchener Teenager ein

Gelsenkirchen-Buer. Der Streit, der in einer Straßenbahn begann, eskalierte auf der Straße: Ein Gelsenkirchener (13) wurde von Täter-Trio getreten und geschlagen.

Auf der Horster Straße ist am Sonntag, 5. Juli, laut Polizei ein Streit unter Jugendlichen eskaliert. Ein 13-Jähriger aus Gelsenkirchen war gegen 13.30 Uhr zunächst in einer Straßenbahn mit drei jungen Männern verbal aneinandergeraten. Als er an der Haltestelle „Hagenstraße“ ausstieg, griffen die drei bislang unbekannten Täter den Teenager an, schlugen und schubsten ihn, so dass er hinfiel. Am Boden liegend, wurde er vom Trio auch noch mit Tritten traktiert. Erst als zwei Zeugen (23 und 17) zu Hilfe eilten, ließ das Trio von ihm ab und flüchtete.

Einer der Täter trug einen auffälligen roten Kapuzenpullover

Der 13-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den drei Tätern machen können.



Beschreibung: alle etwa 14 bis 16 Jahre. Ein Täter war 1,80 Meter groß und trug einen roten Kapuzenpullover der Marke „Nike“. Die Kapuze hatte er über seinen Kopf gezogen. Einer der Komplizen war etwa 1,65 Meter groß, er trugeine graue Mütze, einen roten Pullover und hatte eine graue Stofftasche dabei. Der dritte Täter war etwa 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Hose. Hinweise: 0209/365-7512 oder -8240.