Die Bundespolizei nahm in der Nacht zu Samstag am Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen jungen Mann fest, der zuvor in einem Zug der Linie RE6 aus Herne kommend einen Zugbegleiter angegriffen haben soll. Der 25-Jährige war laut Kontrolleur mit einem als ungültig ausgelesenen Fahrschein unterwegs, was sich bei einer Routinekontrolle herausgestellt hatte. Als der Zugbegleiter daraufhin den jungen Mann nach einem Ausweisdokument fragte, beleidigte dieser den Kontrolleur zunächst. Im Laufe der Auseinandersetzung soll er laut Bahn und Zeugen den Bahnmitarbeiter auch körperlich angegriffen haben.

Es war 0.30 Uhr, als das Bundespolizeirevier Gelsenkirchen über die körperliche Auseinandersetzung informiert wurde. Die Bundespolizisten trafen am Gleis 4 in Gelsenkirchen den gestikulierenden Tatverdächtigen an, der noch in der Tür des Zuges stand. Der Bahnmitarbeiter hatte den Zug bereits verlassen. Der Zugbegleiter und Zeugen vor Ort schilderten, der Mann habe den Zugbegleiter nicht nur beschimpft, sondern ihm auch einen Stoß gegen die Brust versetzt, sodass dieser mit dem Hinterkopf gegen die Gepäckablage prallte. Der Kontrolleur erlitt bei dem Aufprall Kopfschmerzen, setzte seinen Dienst jedoch laut Bundespolizei fort.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Betrugs ein. Der Fahrgast aus Werl wurde nach Aufnahme der Personalien wieder entlassen.

