Junge Patienten kehren nachmittags wieder heim

Die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in der Kinder- und Jugendklinik am Bergmannsheil-Krankenhaus in Buer behandelt Kinder mit seelischen Problemen, die Entwicklungshilfen brauchen. Hyperaktivität, Schulverweigerung, Angststörungen und Depressionen sind häufige Ursachen für eine psychiatrische Behandlung.

Um den Kindern und Jugendlichen zwischen fünf und 18 Jahren zu helfen, werden Einzel- und Gruppentherapien angeboten, einmal wöchentlich nehmen zudem die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten an einem Gespräch teil. Darüber hinaus gibt es Angebote im Kreativ- und Bewegungsbereich.

Derzeit besuchen 24 Patienten die Tagesklinik zwischen 7.30 und 16 Uhr, danach kehren sie wieder heim und übernachten auch zu Hause. Eine Klinikschule sorgt dafür, dass sie während des sechs- bis achtwöchigen Aufenthalts nicht zu viel Unterrichtsstoff verpassen. Kontakt: 0209 369-364