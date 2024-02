Junge Diebe rasen im gestohlenen Auto durch Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Eine Verkehrskontrolle in Gelsenkirchen mündete in eine Verfolgungsjagd durch Bismarck. Polizei sucht nur knapp geretteten Fußgänger.

Eine Verkehrskontrolle der Polizei wegen eines gestohlenen Kennzeichens ist in Gelsenkirchen am Mittwoch eskaliert. Die Kontrolle mündete in eine Verfolgungsjagd mit erheblichem Sachschaden und einem Fußgänger, der nur knapp einer Verletzung entgangenen ist.

Flucht durch Bismarck mit Vollgas

Am späten Mittwochnachmittag war der Polizei in Bismarck ein VW Golf mit Kennzeichen aufgefallen, die in Oberhausen als gestohlen gemeldet galten. Die Beamten wollten den Wagen auf der Bismarckstraße für eine Verkehrskontrolle anhalten. Da der VW aufgrund der Verkehrssituation zunächst nicht weiterfahren konnte, stieg eine Beamtin aus dem Streifenwagen aus und lief zur Fahrertür. In diesem Moment verschloss der Fahrer alle Autotüren. Mit vorgehaltener Dienstwaffe forderte die Polizistin den Fahrer auf, aus seinem Wagen auszusteigen. Daraufhin gab der Unbekannte Gas.

Bei seiner darauffolgenden Flucht fuhr der Fahrer mit überhöhtem Tempo auch über den Gehweg der Bismarckstraße in Richtung Münsterstraße. Unter der Unterführung der A42 beziehungsweise an der Haltestelle „Gelsenkirchen Bahnhof“ musste in Höhe des Treppenausgangs deshalb ein Fußgänger ausweichen. Die bislang unbekannte Person musste sich an die Wand drücken, um nicht vom Golf erfasst zu werden.

Poller bremst Diebes-Sextett in Sackgasse aus

Der Wagen bog schließlich auf Herner Stadtgebiet in den Ginsterweg ab, der eine Sackgasse ist. Noch während das Auto rollte, sprangen sechs Insassen aus dem VW, um zu flüchten. Das Auto rammte unterdessen einen Poller auf der Straße, der die Weiterfahrt an dieser Stelle blockiert. Ein größerer Stein am Fahrbahnrand bremste den Wagen schließlich komplett aus. Einer der Flüchtigen, ein 14-jähriger Gelsenkirchener, konnte bei seiner Flucht von hinterhereilenden Polizisten gestoppt werden. Auch drei Duisburger im Alter von 13, 14 und 19 Jahren konnten im Ginsterweg gestellt werden. Der Fahrer ist weiterhin flüchtig.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass nicht nur die Oberhausener Kennzeichen, sondern auch der eigentlich in Duisburg gemeldete Golf gestohlen war. Das Auto wurde als Beweismittel abgeschleppt und, ebenso wie die KfZ-Kennzeichen, sichergestellt. Außerdem wurden von allen vier Beteiligten die Mobiltelefone als Beweismittel eingezogen.

Nur knapp geretteter Fußgänger gesucht

Der 19-jährige Duisburger wurde nach Ende der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache wieder entlassen. Die beiden 13- und 14-Jährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 14-jährige Gelsenkirchener wurde der Jugendschutzstelle überstellt, aus der er geflüchtet war.

Die Polizei bittet nun den Fußgänger, der dem flüchtenden Auto noch so eben ausweichen konnte, sich zu melden. Anrufe nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0209 365 6243 beim Verkehrskommissariat oder unter der 0209 365 2160 bei der Leitstelle entgegen.

