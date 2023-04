Junge (2) in Kita erstickt: Prozess vertagt - wegen Urlaub

Prozessauftakt in Gelsenkirchen am Freitag, 28. April 2023: Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Erzieherinnen fahrlässige Tötung vor. In ihrer Mini-Kita ist ein zweijähriger Junge erstickt.

Gelsenkirchen. Es geht um den Tod eines Zweijährigen: In Gelsenkirchen ist der Prozess gegen zwei Erzieherinnen gestartet. Er wird erst im Herbst fortgesetzt.

Der Prozess um den Tod eines zweijährigen Jungen in einer Mini-Kita in Gelsenkirchen muss im Oktober neu aufgerollt werden. Zwei angeklagte Tagesmütter, denen die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung vorwirft, standen am Freitag (28. April) nun erstmals vor Gericht. Doch nach WAZ-Informationen wurde in einer Sitzungsunterbrechung festgestellt, dass ein Schöffe an dem Fortsetzungstermin am 3. Mai im Urlaub ist und der Prozess deswegen verschoben werden muss.

Ein Sachverständiger, der zu der Todesursache Auskunft geben sollte, ist zudem nicht zum Prozessauftakt erschienen – er sei pensioniert und habe „keine Lust gehabt“, zu kommen, teilte der Richter mit.

Prozess um toten Zweijährigen in Gelsenkirchen: Am 20. Oktober soll neu verhandelt werden

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Junge unten in einem Etagenbett gelegen und die nicht fest verankerte Bodenplatte des darüberliegenden Bettes hochgedrückt. Als die Spanplatte wieder herunterrutschte, sei er mit dem Kopf eingeklemmt worden und erstickt.

Nun soll am 20. Oktober um 10 Uhr neu verhandelt werden. Besonders hart sein dürfte das für die Eltern des verstorbenen Jungen, die vor Gericht emotional die Ereignisse am Todestag ihres Kindes schilderten.

Mehr lesen Sie in Kürze auf WAZ.de/gelsenkirchen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen