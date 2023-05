Jugendliches Trio attackiert Jungen in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen-Buer. Mitten am Tag greifen Jugendliche an einer vielbelebten Straße in der City von Gelsenkirchen-Buer zwei Kinder an. Sie forderten Geld von ihnen.

Ein Zwölfjähriger ist am Freitag, 28. April, an der Goldbergstraße Opfer eines versuchten Raubs geworden. Die Tat hat sich in der Mittagszeit ereignet.

Es war gegen 13.45 Uhr, als der Zwölfjährige und sein Begleiter von drei Kindern bzw. Jugendlichen angesprochen und aufgefordert wurden, Geld herauszugeben. Sie weigerten sich bzw. gaben an, kein Geld dabei zu haben. Daraufhin wurde der Zwölfjährige von zwei der Kinder bzw. Jugendlichen geschlagen und getreten. Anschließend flüchtete das Trio.

Täter in Gelsenkirchen-Buer waren wohl zwischen zehn und 15 Jahre alt

Die beiden Tatverdächtigen, die getreten beziehungsweise geschlagen haben, waren circa 1,45 Meter groß und etwa zehn bis 15 Jahre alt. Einer der beiden hatte schwarze Haare, der andere hellbraune Haare.

Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen: Tel. 0209 365-7512 oder -8240.

