In diesen Gelsenkirchener Teich hat ein Jugendlicher einen E-Roller geworfen.

Blaulicht Jugendlicher wirft E-Scooter in Gelsenkirchener Teich

Gelsenkirchen-Ückendorf Fall von Vandalismus in Gelsenkirchen: Ein Jugendlicher hat einen E-Roller in einen Teich vor einem wichtigen Gebäude in Ückendorf geworfen.

Einen E-Roller hat ein Jugendlicher am Dienstagnachmittag, 16. Januar, in den Teich vor dem Wissenschaftspark in Ückendorf geworfen.

Gelsenkirchener Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Anschließend sei der Täter auf einem weiteren E-Roller mit zwei anderen Jugendlichen in Richtung Rheinelbestraße geflüchtet, wie ein Zeuge berichtete. Die Beamten bargen den Scooter aus dem Teich und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen zum Fahrer des Rollers dauern an.

