Zwei der drei jugendlichen Einbrecher in Gelsenkirchen konnten nach Hinweisen einer Anwohnerin gestellt werden.

Einbruch Jugendliche Einbrecher in Gelsenkirchen gestellt

Gelsenkirchen-Ückendorf. Zwölf und 13 Jahre jung waren die Einbrecher in eine Werkstatt in Gelsenkirchen-Ückendorf. Die Polizei stellte sie nach Hinweisen einer Bürgerin.

Drei Heranwachsende im Alter von zwölf und 13 Jahren drangen am Dienstagnachmittag in eine verlassene Werkstatt in Ückendorf ein, nachdem sie über ein Vordach geklettert waren und dort ein Fenster eingeschlagen hatten. Eine Bürgerin hatte dies jedoch beobachtet und alarmierte gegen 15.50 Uhr die Polizei.

Dank detaillierter Beschreibung des Trios konnten die Beamten zwei der drei jugendlichen Einbrecher stellen. Nach Feststellung der Personalien wurden sie an ihre Sorgeberechtigten übergeben. Nach Angaben des Eigentümers des Gebäudes entstand lediglich Sachschaden, gestohlen wurde nichts. Nach dem dritten Täter wird weiterhin gesucht.