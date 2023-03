Juden-Hass in Gelsenkirchen: „Hässliche Taten“ wecken Ängste

Gelsenkirchen. Besorgt und alarmiert ist die Gelsenkirchener „Initiative gegen Antisemitismus“: Drei Straftaten binnen dreier Wochen lösten neue Ängste aus.

Die „Initiative gegen Antisemitismus Gelsenkirchen“ (IgA) schlägt Alarm. „Drei antisemitische Vorfälle innerhalb von drei Wochen“ zeigen ihr zufolge, „wie tiefgreifend und weit verbreitet antisemitischer Hass in unserer Gesellschaft ist“. Die Gelsenkirchener Polizei verurteilt die Vorfälle als „hässlich“. Bei der Beurteilung der Taten kommt die Behörde aber zu einem anderen Ergebnis.

Antisemitismus-Verdacht: Wegen dieser Vorfälle in Gelsenkirchen schlägt Initiative Alarm

Die IgA weist darauf hin, dass für Jüdinnen und Juden Antisemitismus alltäglich präsent sei und auch vermeintlich „kleine Vorfälle“ meist große Bestürzung und neue Verängstigung nach sich zögen. „Längst haben wir uns an den antisemitischen Normalzustand, bei dem jüdisches Leben massiv bedroht ist, gewöhnt“, teilt sie mit. Dies würden die drei jüngsten Taten in Gelsenkirchen zeigen. Die Polizei sieht nach aktuellem Ermittlungsstand aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensweisen allerdings „keinen direkten Zusammenhang der Vorfälle“, wie ein Sprecher am Freitag erklärte.

Antisemitismus in Gelsenkirchen? Diebe haben eine Gedenktafel gestohlen, die an Leopold Neuwald erinnert. Foto: Foto: ISG

Was ist passiert? Diebe hatten es Ende Februar auf die Erinnerungstafel auf dem Leopold-Neuwald-Platz in der Altstadt abgesehen. Die Platte aus Edelstahl erinnerte an Leopold Neuwald, einen jüdischen Gelsenkirchener, der 1944 in einem Konzentrationslager der Nationalsozialisten ermordet wurde. Neuwald ist der Großvater von Judith Neuwald-Tasbach, der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen.

Das Revierderby zwischen Schalke und Dortmund hat Polizeiermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung nach sich gezogen. Aus dem Dortmunder Fanblock sollen herabwürdigende antisemitische Sprechchöre zu hören gewesen sein. Per Zeugenaufruf hatte die Polizei über ein Hinweisportal um Bild- und Tonaufnahmen gebeten, „bislang aber“, so der Sprecher weiter, „ist dazu bei uns noch kein einziger Hinweis eingegangen“. Zurzeit werteten die Ermittler eigene Aufnahmen aus und versuchten so, den Tatverdacht gegen einige BVB-Fans zu erhärten.

Vorfall Nummer drei ereignete sich in der dritten März-Woche. Das Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus im Stadtgarten wurde mit Nazi-Parolen besprüht. Zwischen gemauerten, halbkreisförmig aufgestellten Backsteinsäulen sind die Namen von acht Konzentrationslagern ein­gelassen. Polizisten machten mit Sprühkreide die Schmierereien unkenntlich.

Das Mahnmal im Stadtgarten Gelsenkirchen: Mit bunter Farbe hat die Polizei die Nazi-Parolen provisorisch unkenntlich gemacht. Foto: Foto: Heselmann

Die Vorfälle beim Derby und die Sprüh-Attacke auf das Mahnmal ordnet die Polizei in den Bereich der Volksverhetzung, Verbreitung rechtspopulistischer Parolen beziehungsweise „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ ein. Letzteres wird im Übrigen mit einer Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft.

Polizei Gelsenkirchen zu Motiv: Diebstahl der Erinnerungstafel – Metall als Geldquelle

Beim Diebstahl der Erinnerungstafel haben die Ermittler noch Zweifel, die Tat als antisemitischen Vorfall einzuordnen, wie die Polizeibehörde mitteilt. „Es könnte sich auch um einen reinen Metalldiebstahl handeln“, sagte der Sprecher. Derzeit würden vermehrt solche Delikte registriert. Erst vor zwei Tagen meldete die Polizei den erneuten Diebstahl eines Gullydeckels. Wegen hoher Rohstoffpreise lässt sich so illegal Geld machen.

Die IgA ruft dazu auf „Hinweise zu antisemitischen Vorfällen, ob strafrechtlich relevant oder nicht“, umgehend zu melden. Vorfälle können über diese Stellen gemeldet werden: NRW (RIAS NRW) oder bei ADIRA NRW sowie bei der der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit in Westfalen

